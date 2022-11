Traseismul, legalizat Iohannis: E un pericol pentru alegator, o bataie de joc

Presedintele PNL Klaus Iohannis a criticat din nou ordonanta pentru migratia edililor, spunand ca este un "pericol pentru alegator", la mitingul impotriva Guvernului Ponta organizat de Alianta Crestin Liberala (ACL) in fata Palatului Victoria.

"Eu sunt foarte ingrijorat, pentru ca aflu de noi si noi cazuri unde se fac presiun iasupra primarilor nostri. Eu am incredere in primari, insa o astfel de presiune dublata de legalizarea traseismului e o problema pentru administratia locala. Oamenii au ales primari pe criterii politice, ordonanat e indreptata impotriva alegatorului, e o bataie de joc asupra votului dat de alegator", a subliniat liberalul.

Traseismul, legalizat Ambasada SUA reactioneaza: Suntem ingrijorati

Iohannis a mentionat ca "daca aratam romanilor care este problema si de ce nu e bine, exista o sansa ca Guvernul sa se mai gandeasca o data" daca adopta sau nu ordonanta de urgenta care le permite primarilor sa treaca de la un partid la altul.

Traseismul, legalizat: Protest de amploare la Palatul Victoriei - sedinta de guvern nu a inceput

In timp ce la Palatul Victoria ar fi trebuit sa aiba loc, incepand cu ora 10:30, sedinta de guvern in care va fi discutata OUG privind traseismul politic, propunerea fiind pe ordinea de zi, in fata cladirii Executivului s-a desfasurat un amplu miting organizat de Alianta Crestin Liberala (ACL) impotriva Guvernului Ponta.

