Citu si Iohannis, o noua iesire publica impreuna. Presedintele si premierul participa la campania "Alaturi de veterani", organizata de MApN

Evenimentul are loc la Cercul Militar National. De asemenea, Custodele Coroanei Margareta si Principele Radu se vor afla la acest eveniment si vor impacheta, in mod simbolic, cadouri destinate veteranilor celui de-al Doilea Razboi Mondial.Campania "Alaturi de Veterani" a demarat pe 23 aprilie si este organizata de MApN in parteneriat cu Asociatia "Alaturi de eroi". Se va desfasura pe parcursul mai multor zile si va include o actiune de distribuire a unor pachete cadou cu ocazia Sarbatorilor de Pasti pentru toti cei 2.610 veterani de razboi de pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cei opt din Republica Moldova. Distribuirea pachetelor catre veteranii de razboi se va desfasura in perioada 28-30 aprilie.