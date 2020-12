LIVETEXT Consultari intre Klaus Iohannis si reprezentantii partidelor parlamentare, in vederea desemnarii premierului. USR nu cedeaza sefia Camerei Deputatilor

PSD il propune pe Rafila

PNL, negocieri esuate cu USR-PLUS

USR vrea postul pentru Ciolos

AUR exclude colaborarile

Pozitia UDMR

Care este procedura

Partidele au fost invitate la discutii in ordinea descrescatoare a numarului voturilor obtinute, primul fiind PSD , la ora 11.00, urmat de PNL USR PLUS, Alianta pentru Unirea Romanilor, UDMR si Grupul minorittailor nationale, fiecarui partid fiindu-i alocata o ora.Discutiile se anunta tensionate, in conditiile in care fiecare partid va merge cu propria agenda, inclusiv cele trei - PNL, USR PLUS, UDMR - de la care era asteptata formarea unei majoritati parlamentare, dar ale caror negocieri au esuat duminica, relateaza News.ro. Klaus Iohannis va avea pe masa mai multe nume de premier Alexandru Rafila - propus de PSD, Florin Citu - PNL, Dacian Ciolos - USR PLUS, Calin Georgescu - AUR , iar UDMR ar urma sa ia luni dimineata o decizie pe tema premierului.Consultarile vor avea loc dupa urmatorul program:- Partidul Social Democrat (PSD) - ora 11.00;- Partidul National Liberal (PNL) - ora 12.00;- Alianta USR PLUS - ora 13.00;- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) - ora 14.00;- Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) - ora 15.00;- minoritatile nationale reprezentate in Parlament - ora 16.00.Ziare.com transmite in format LIVETEXT cele mai importante stiri privind negocierile de la Cotroceni. Marcel Ciolacu , liderul PSD, a declarat inainte de inceperea consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis ca spera ca acesta sa il accepte pe Alexandru Rafila ca prim ministru si ca ii va prezenta inclusiv programul de guvernare conceput de PSD. Claudiu Nasui, copresedintele USR PLUS Bucuresti, a declarat ca functiile de premier si presedinte al Camerei Deputatilor nu pot reveni ambele Partidului National Liberal (PNL)."Ce va pot spune este ca pozitia de presedinte al Camerei Deputatilor poate sa stabileasca agenda politica si nu este normal, nu poate sa revina a doua pozitie PNL-ului."Dupa doua zile in care negocierile dintre coalitia de dreapta - USR/PLUS, PNL si UDMR - au esuat in privinta formarii unui nou guvern si a impartirii functiilor de conducere la Senat si la Camera Deputatilor, liderii partidelor parlamentare merg, luni, 14 decembrie, la Palatul Cotroceni, pentru consultari cu presedintele Klaus Iohannis.Delegatia PSD formata din Marcel Ciolacu, Paul Stanescu Sorin Grindeanu si Vasile Dincu se intalneste cu Klaus Iohannis la ora 11:00. Conform liderului partidului, Marcel Ciolacu, social-democratii, care au obtinut cele mai multe voturi si se considera castigatorii alegerilor, sustin varianta unui guvern minoritar PSD sau varianta unui guvern de uniune nationala in jurul PSD. In ceea ce priveste premierul, PSD il propune pe Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS. PSD a precizat ca nu are nici disponibilitate de a negocia cu PNL."Nu avem alta varianta in Parlament si nu vom vota alta varianta decat prim ministru Alexandru Rafila. (...) Sunt ferm convins ca vor fi destui in Parlament care vor vota acest Guvern", a afirmat Ciolacu duminica seara, reamintind si ca PSD nu are "nici disponibilitate de a negocia cu PNL".PSD nu ia in considerare nici discutii cu AUR, desi presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a admis ca a avut joi o intalnire cu unul dintre co-presedintii AUR, George Simion , dar a sustinut ca a discutat cu acesta despre rezultatul unui sondaj de opinie, nefiind vorba despre o intalnire politica."Nu am vorbit despre niciun fel de alianta politica. Nici macar nu ne-ar ajuta daca facem acest lucru, nici procentele nu ne ajung ca sa facem o majoritate si nici nu cred ca suntem compatibili in acest moment. AUR este un partid contra sistem, noi facem parte inca din mainstream-ul politic si atunci cu siguranta nu avem prea multe ce sa colaboram", sustine Dincu.- La ora 12:00, reprezentatii Partidului National Liberal - Ludovic Orban , Florin Citu, vicepremierul Raluca Turcan Rares Bogdan , Iulian Dumitrescu si Robert Sighiartau - discuta cu presedintele, dupa doua zile de negocieri esuate cu potentialii parteneri de alianta, USR PLUS si UDMR.Cei mai multi dintre liberalii care reprezinta partidul la consultarile cu presedintele au facut parte din echipele de negociere cu USR-PLUS si UDMR.O prima runda de discutii intre liderii PNL, USR-PLUS si UDMR a avut loc joi, iar la prima parte a intalnirii a participat si presedintele Iohannis. Negocierile si discutiile au continuat sambata, cand s-au inregistrat unele progrese iar cele trei formatiuni au si emis un comunicat comun, insa duminica discutiile s-au blocat.Potrivit comunicatului de sambata, in ceea ce priveste programul de guvernare, "a fost stabilita structura acestuia si modul in care se armonizeaza programele celor trei formatiuni politice, fiind facute progrese pe o serie de capitole"."Totodata, s-au convenit coordonatele activitatii comune la nivel parlamentar care stau la baza functionarii majoritatii. Liderii celor trei formatiuni si-au afirmat vointa de a oferi impreuna o formula de guvernare stabila Romaniei, care sa asigure cele mai bune solutii pentru iesirea din criza si pentru realizarea reformelor de care are nevoie Romania", se mai arata in comunicat.Duminica, insa, discutiile s-au blocat la numele premierului. PNL il sustine pe Florin Citu - Orban dand de inteles ca aceasta nominalizare din partea PNL este sustinuta si de presedintele Iohannis, USR PLUS pe Dacian Ciolos, iar fiecare partid doreste pozitii si in conducerile celor doua Camere. USR PLUS si UDMR considera ca daca PNL da premierul, conducerile Camerelor ar trebui sa le revina, ceea ce intra in contradictie cu decizia PNL de a-l sustine pe Ludovic Orban pentru sefia Camerei Deputatilor.- Alianta USR-PLUS este invitata la Cotroceni la ora 13:00, fiind formata din Dan Barna , Dacian Ciolos, Dragos Tudorache, Catalin Drula si Cosette Chichirau.USR PLUS vrea postul de premier pentru Dacian Ciolos, iar daca totusi postul va reveni PNL, atunci revendica sefia Camerei Deputatilor pentru Dan Barna.Nemutumirea USR PLUS fata de atitutidnea PNL la negocieri a fost exprimata duminica in termeni duri de catre deputatul USR, Tudor Pop."Facem guvern impreuna cu PNL, nu in jurul PNL, ca PNL nu e pom de Craciun si nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna intr-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru a face figuratie pe langa Ludovic Orban", a scris Tudor Pop pe Facebook , duminica seara."Din pacate, PNL a venit la discutii si a zis asa: noi avem deja premierul si presedintele Camerei Deputatilor, hai sa inceapa negocierea! Cu o astfel de atitudine la adresa celor care ar trebui sa-ti fie parteneri nu iti gasesti aliati pentru o majoritate", a adaugat el.- Delegatia Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) se intalneste cu presedintele Klaus Iohannis la ora 14:00. Presedintele va sta fata in fata cu unii dintre cei mai vehementi contestatari ai sai, dat fiind ca George Simion, co-presedinte AUR l-a acuzat recent ca ar fi incalcat nu doar spiritul, ci si litera Constitutiei prin actiunile din campanie alaturi de PNL, afirmand totodata ca, daca ar fi fost prima, sau a doua forta politica in Romania, cu siguranta ar fi cerut "suspendarea acestui presedinte care nu este iubit de poporul roman, dupa cum s-a vazut la vot".AUR nu exclude colaborarea cu alte partide parlamentare, dar spune ca nu va vota niciunul dintre premierii ale caror nume au fost anuntate. Despre Florin Citu afirma ca este o gluma, nominalizarea sa pentru Palatul Victoria fiind "o cacealma pe care presedintele Klaus Iohannis o foloseste". Lui Alexandru Rafila, sustinut de PSD pentru postul de premier, ii reproseaza faptul ca s-a aflat la originea restrictiilor impuse in contextul pandemiei, in special a celor vizand participarea la slujbele religioase si la pelerinaje.AUR il sustine pentru postul de premier pe Calin Georgescu.Din delegatia AUR vor face parte co-presedintii George Simion si Claudiu Tarziu, precum si Ringo Damureanu, Dan Tanasa si Diana Sosoaca, aceasta din urma anuntand ca, daca i se va propune sa faca test COVID inaintea intalnirii cu presedintele, va refuza.- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) se intalneste cu presedintele de la ora 15:00. Dupa negocierile esuate de duminica, UDMR a transmis ca discutiile s-au blocat la numele premierului."PNL si USR PLUS isi vor propune maine propriii candidati la functia de prim-ministru, in discutiile cu seful statului", a anuntat Hegedus Csilla, purtator de cuvant al UDMR, afirmand ca UDMR isi stabileste luni dimineata pozitia in legatura cu acest subiect.- De la ora 16:00, presedintele Iohannis primeste delegatia minoritatilor nationale reprezentate in Parlament, formata din Varujan Pambuccian , Dragos Zisopol, Silviu Vexler, Ovidiu Gant.Conform articolului 103 din Constitutie, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.Candidatul pentru functia de prim-ministru cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.