Presedintele Iohannis discuta cu premierul, cu ministrii Internelor si Sanatatii si cu Raed Arafat, inaintea sedintei de Guvern in care este asteptata decizia de prelungire a starii de alerta

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea miercuri, 15 iulie a.c., ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim-ministru, Raluca Turcan, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , si Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat",anunta Administratia prezidentiala.Surse politice declarau inca de marti, ca in sedinta de Guvern de miercuri, Executivul ar urma sa decida prelungirea starii de alerta in conditiile in care numarul cazurilor de infectare cu coronavirus este in crestere. De altfel, sedinta Cabinetului este precedata de discutii in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, care ar trebui sa stabileasca masurile de principiu din timpul starii de alerta.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat marti seara ca vom avea stare de alerta, cat va fi nevoie sa avem o siguranta pentru cetatenii Romaniei.Intrebat ce se va intampla cand nu va mai fi stare de alerta si va fi nevoie in continuare de izolare si carantina, in conditiile in care legea pe aceasta tema inca este discutata la Senat, Tataru a replicat: "Vom avea stare de alerta, cat va fi nevoie sa avem o siguranta pentru cetatenii Romaniei, in conditiile in care avem o crestere a numarului de cazuri...".