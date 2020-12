Presedintele Klaus Iohannis a chemat marti partidele la a doua runda de consultari pentru desemnarea premierului

Anuntul Administratiei prezidentiale a venit la scurt timp dupa ce PNL USR -PLUS si UDMR au semnat acordul Coalitiei de guvernare.Programul consultarilorOra 15:00 - Partidul Social Democrat ( PSD );Ora 15:30 - Partidul National Liberal (PNL);Ora 16:00 - Alianta USR-PLUS;Ora 16:30 - Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR );Ora 17:00 - Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR);Ora 17:30 - Minoritati nationale reprezentate in Parlament.Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima runda de consultari cu partidele pe 14 decembrie, iar la finalul discutiilor a declarat ca "nu sunt inca intrunite conditiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern". A anuntat atunci ca va urma o a doua consultare pentru a lua o decizie in legatura cu desemnarea noului premier Coalitia de guvernare il va propune ca premier pe actualul ministru de Finante, Florin Citu