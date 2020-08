Presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu premierul Orban si mai multi ministri pentru a discuta despre cum va arata noul an scolar

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea miercuri, 5 august a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema educatiei cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim-ministrul Raluca Turcan, Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan , Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru , si Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat", arata anuntul Administratiei Prezidentiale.Premierul Ludovic Orban a fost intrebat luni, intr-o conferim de presa, cand va da Guvernul un raspuns privind deschiderea scolilor."Scoala va incepe. Va incepe in conditiile pe care ni le va permite evolutia epidemiei. Exista un grup de lucru interministerial coordonat de vicepremierul Raluca Turcan, care face analize extrem de serioase, evaluarea infrastructurii, evaluarea cadrelor didactice, distributia posibila a elevilor in clase, studiaza inclusiv sistemul mixt, suntem intr-o analiza foarte serioasa pentru ca nu poti sa creezi o previziune astazi care previziune care sa fie modificata in functie de evolutia epidemiei. Noi pregatim deschiderea scolii pentru orice scenariu posibil", a spus premierul.La randul sau, ministrul Sanatatii Nelu Tataru a afirmat ca autoritatile vor anunta, dupa jumatatea lunii august, cum vor fi deschise scolile.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma, in 21 iulie, ca sunt luate in calcul trei scenarii pentru reluarea cursurilor in anul scolar si universitar 2020-2021, unul dintre acestea prevazand reluarea cursurilor in scoli, dupa modelul clasic, dar cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii SARS-COV-2, al doilea fiind prezenta elevilor si a studentilor prin rotatie la cursuri, in timp ce colegii urmaresc cursurile de acasa, al treilea scenariu prevazand continuarea cursurilor online."Nu stim exact cand anume putem sa ne pronuntam asupra acestor scenarii, ele sunt in lucru, dar cred ca trebuie sa facem acest lucru cat mai repede", declara Anisie.