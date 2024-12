Declaratia de avere pentru anul in curs a presedintelui Klaus Iohannis apare pe site-ul Administratiei Prezidentiale, iar comparativ cu 2020 seful statului este in continuare proprietar a sase imobile, fara a avea trecute in document bijuterii, autoturisme, tablouri sau alte economii. Acesta are un cont la BCR, deschis in 1999, cu suma de...