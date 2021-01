Barna, cuvinte de lauda la adresa lui Klaus Iohannis: "Am gasit in presedinte un aliat in lupta noastra pentru a promova reforme reale in zona de infrastructura"

Afirmatiile vin dupa discutiile purtate, joi, la Palatul Cotroceni, la care a fost prezent si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula "Am gasit in presedintele Klaus Iohannis un sustinator si un aliat in lupta noastra pentru a promova reforme reale in zona de infrastructura si a companiilor de stat din acest sector. In intalnirea pe care am avut-o azi la Cotroceni, alaturi de colegul meu Catalin Drula, ministrul Transporturilor, i-am spus presedintelui ca, din punct de vedere al infrastructurii de transport, una dintre prioritatile actualului guvern va fi reconditionarea si modernizarea cailor ferate, astfel incat trenul sa redevina una din optiunile preferate ale romanilor.Pe de alta parte, proiectele de constructie si reparare a infrastructurii rutiere si feroviare trebuie sa fie planificate in asa fel incat sa fructificam la maximum oportunitatea fondurilor care vor veni prin PNRR. Aceasta este o oportunitate pe care colegul meu Catalin Drula o intelege foarte bine si lucreaza intens pentru a o transforma in realitate", a scris liderul USR pe Facebook El a mentionat ca in cadrul intalnirii cu presedintele Iohannis s-a "discutat aplicat" despre cateva dintre proiectele prioritare in urmatorii ani."In privinta companiilor de stat a existat un consens asupra necesitatii ca in conducerea lor sa fie numiti manageri profesionisti, capabili sa le administreze performant in interesul si beneficiul public. Pentru multe astfel de companii ar fi o premiera. In contextul oportunitatii resurselor asigurate de PNRR si a necesitatii deja dramatice de a face reforme structurale in urmatoarele luni, obiectivele si mizele acestui guvern nu pot fi decat reformiste, oricata rezistenta inertiala intalnim in sistem", a sustinut Barna.Citeste si: