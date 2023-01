Ce a inteles Iohannis despre problema migratiei si ce le-a explicat colegilor la Consiliul European

Presedintele Klaus Iohannis a participat la lucrarile Consiliului European si a expus cateva din concluziile personale legate de principalele teme discutate de liderii europeni.

In dorinta de a sublinia ca Romania se comporta ca si cum ar fi stat Schengen, atat de eficient isi apara granitele, seful statului le-a explicat liderilor europeni ce inseamna pentru el "frontiera externa".

"Discutiile din cadrul Consiliului European s-au terminat azi-noapte cu concluzii destul de bune. Tema principala a fost, evident, migratia si in acest context am avut discutii pe mai multe subteme pe care le-as mentiona pe scurt. Ne-am concentrat, de aceasta data, mai mult pe partea de extern legata de migratie decat pe partea de intern, unde intern inseamna in interiorul Uniunii Europene.

Am discutat chestiuni importante legate de securitatea frontierelor externe, unde vreau sa subliniez ca prin frontiere externe am inteles si am explicat colegelor si colegilor de ce am inteles asa, frontierele externe ale Uniunii si nu frontierele externe ale spatiului Schengen. Romania nu este inca membra in zona Schengen, dar, vom fi. Zona Schengen se doreste pastrata si Romania actioneaza ca membru de facto al zonei Schengen. Noi controlam foarte bine granitele externe ale Romaniei. Acesta este un lucru care cu siguranta contribuie la securizarea frontierelor Uniunii Europene", a spus Iohannis, conform declaratiei postate pe siteul Administratiei Prezidentiale.

Presedintele a luat din nou o pozitie destul de dura in problema imigrantilor, de data aceasta fiind vizati cei din Afganistan. Seful statului considera ca nu este normal ca o tara unde Romania contribuie cu numeroase resurse pentru a asigura pacea sa devina focar de imigranti pentru Europa.

"O tema importanta pe care am discutat-o si am aprofundat-o este legata de sursa acestui val de refugiati, sursa principala fiind, cum bine se stie, zona Siria. Dar cu ingrijorare am putut sa constatam ca tot mai multi refugiati vin si din cu totul alte zone, de exemplu, Pakistan si Afganistan.

Afganistan unde si Romania contribuie la pacificarea zonei cu un numar important de militari. Peste 600 de oameni din Romania sunt angajati in procesul din Afganistan. Si este dupa parerea noastra inadmisibil ca o tara in care investim foarte multe resurse pentru a accelera procesul de pace sa devina sursa pentru refugiati care vin in Europa, o tema unde va trebui sa gasim solutii comune", a mai spus Iohannis.

La inceputul crizei imigrantilor seful statului a adoptat o pozitie rigida spunand ca Romania nu va accepta mai multi refugiati decat are capacitatea de a integra, doar pentru ca apoi sa revina asupra afirmatiilor si sa spuna ca este sigur ca Guvernul va putea gestiona un numar mai mare.

Moldova nu a fost uitata: Suntem foarte conectati la informatii, urmarim cu foarte mare atentie

Seful statului nu a trecut cu vederea nici ultimele evolutii din Republica Moldova, unde fostul premier Vlad Filat a fost retinut joi seara.

"In final, nu pot sa trec peste un eveniment care este foarte important sigur, sigur, pentru noi, dar si pentru ceilalti membri din Uniunea Europeana, este vorba desigur despre evenimentele din Republica Moldova; protestele de strada, nemultumirile care au culminat cu evenimentele de ieri din Parlamentul moldovean, cu, in final, arestarea unui lider politic, cu mai multe iesiri din Parlament.

Toate aceste lucruri ne ingrijoreaza. Suntem foarte conectati la informatii, urmarim cu foarte mare atentie evolutia din Republica Moldova. Speranta mea, speranta noastra, este ca aceste evenimente sa nu duca la schimbarea orientarii pro-europene a conducerii Republicii Moldova.

Incurajez Guvernul moldovean, incurajez Parlamentul moldovean sa treaca peste aceste dificultati, sa redreseze tara si sa pastreze orientarea pro-europeana. Noi, de la Bucuresti, vom urmari toate aceste chestiuni si vom fi in legatura permanenta cu ce se intampla in Republica Moldova", si-a incheiat seful statului declaratia.

Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat zilele acestea la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European. Seful statului a avut in programul sau si intalniri cu europarlamentarii romani sau cu inalti functionari romani angajati in structurile Uniunii Europene, insa nu a dat curs invitatiei la summit-ul Partidului Popular European (PPE), cel mare si mai influent partid european de centru-dreapta.

In schimb, Iohannis a avut o lunga si fructoasa intalnire cu presedintele Parlamentului European, Martin Schulz, liderul PE fiind extrem de incantat ca a avut ocazia sa vorbeasca o ora intreaga exclusiv in limba germana cu un sef de stat.

