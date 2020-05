Iohannis, dupa CSAT: Strategia Nationala de Aparare a Tarii a fost trimisa la Parlament. Cati militari trimitem in zone de conflict

Ziare.

"Vreau sa va prezint mai multe aspecte vizavi de acest document esential pentru siguranta cetatenilor si securitatea nationala in ansamblu. In primul rand, strategia a fost elaborata in contextul unei pandemii care a afectat toate statele lumii si care a declansat o criza economica profunda.In aceste conditii speciale, relatiile de putere dintre actorii globali sunt perturbate. Fapt care sporeste volatilitatea si impredictibilitatea, si asa deja accentuate, ale mediului de securitate international.Romania a trebuit sa faca fata intr-un scurt timp acestei pandemii, iar perspectiva unei evolutii ciclice a virusului obiga statul roman sa continue masurile pentru a creste capacitatea de gestionare a unei asemenea crize pe multiple planuri: medical, al ordinii publice, din perspectiva sistemului national de securitate, a asigurarii serviciilor publice si mai ales in ceea ce priveste cresterea rezilientei economice", a spus Iohannis la inceputul declaratiei.Seful statului a transmis ca noua strategie ofera raspunsuri la intrebarile esentiale privind obiectivele noastre nationale prioritare pentru asigurarea securitatii Romaniei si a cetatenilor sai si arata ce avem de facut pentru a le atinge."Politicile publice din domeniul securitatii nationale vor fi concepute si implementate avand ca beneficiar final cetatenanul, pentru ca fiecare roman trebuie sa simta ca traieste intr-un mediu sigur si sa aiba incredere ca institutiile il apara si il protejeaza", a punctat el."Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024 opereaza cu acelasi concept de securitate nationala extinsa, introdus si definit in precedentul document. Pe langa apararea armata, inteleasa in dubla calitate de aparare nationala si aparare colectiva, strategia vizeaza si alte dimensiuni, precum politica externa, ordinea publica, sanatatea, educatia, economia, mediul, securitatea energetica sau securitatea cibernetica", a continuat seful statului.Iohannis a gandit aceasta strategie ca pe un instrumemnt care fundamenteaza o viziune si o directie in materie de securitate nationala privind deopotriva cetateanul, societatea in ansamblul sau si institutiile statului."Romania este un stat care trebuie sa isi apare cetatenii oriunde s-ar afla ei, care le asigura securitatea, care le respecta drepturile si pune institutiile publice in serviciul lor. Este totodata tara care isi apara valorile, interesele, simbolurile, dar si bunurile nationale si resursele naturale.Este o tara care stie sa isi protejeze patrimoniul, domeniile de excelenta si care are ca prioritati educatia, siguranta si sanatatea cetateanului", a punctat Iohannis.El a adaugat ca Romania este un stat care contribuie la mentinerea securitatii colective, alaturi de partenerii ei si la promovarea democratiei si libertatii."Toate presupun continuitate in angajamente si predictibilitatea in actiuni. In aceasta constructie este evident ca parteneriatul strategic cu SUA, apartenenta la NATO si UE sunt reafirmati ca piloni ai politicii externe si de securitate. Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru urmatorii patru ani implica o noua abordare si propune un management al problematicii de securitate nationala cu accent pe gestionarea integrata a riscurilor, a amenintarilor si vulnerabilitatilor.Este o abordare determinata de schimbarea de paradigma de la nivel global si care tine cont de evolutiile din regiune, de deteriorarea relatiilor dintre NATO si Federatia Rusa, de proliferarea terorismului, de amenintarile hibride si cibernetice, dar si de alte tipuri de provocari", a spus el.Mai mult, ca element de noutate, a punctat Iohannis, strategia se raporteaza la un concept multidimensional al securitatii, bazat pe relatia securitate, prosperitate, stat de drept, democratie, identitate."Echilibrul dintre stat si individ ca beneficiari ai securitatii nationale. Siguranta cetateanului ramane in mod evident un element cheie al abordarii, statul avand datoria de a identifica strategii sectoriale eficiente de protejare a sa. Pe cale de consecinta, gestionarea securitatii presupune si participarea societatii civile.Tocmai de aceea, incurajeaza colaborarea si coordonarea interinstitutionala mai eficienta inclusiv prin constituirea unui grup de reflectie strategica, astfel incat schimbarile din mediul international sa fie analizate si evaluate intr-un cadru comun.Noua strategie se bazeaza pe o diagnoza clara a statului roman si a institutiilor sale publice. Doar cunoscand in profunzime starea societatii romanesti pot fi corect identificate interesele noastre nationale de securitate, pot fi bine definite amenintarile, riscurile si vulnerabilitatile si pot fi stabilite directiile de actiune", a continuat seful statului.Iohannis a punctat ca in cadrul strategiei a acordat un rol central colaborarii public-private, cetatean-comunitate si civil-militar, pentru ca "parteneriatul cu romanii si societatea e cea mai puternica arma pentru a consolida capacitatea de a rezista in fata noilor tipuri de amenintari, care vin inclusiv pe fondul evolutiilor tehnologice"."Responsabilitatea pentru a face fata noilor tipuri de atacuri subtile se afla la intersectia sferei sociale si individuale cu sfera institutionala publica si cu cea privata. Ramane un obiectiv prioritar modernizarea cadrului legislativ, care trebuie sa fie coerent si aplicat, capabil sa consolideze cultura de securitate in interiorul societatii noastre", a mentionat presedintele, precizand ca documentul va fi transmis Parlamentului si ca spera ca in cel mai scurt timp sa fie aprobat.El a precizat ca pe ordinea de zi a CSAT au mai fost si aprobarea fortelor armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, in anul 2021."Armata Romaniei va participa cu un efectiv de 1.940 de militari si de civili la misiuni si operatii, cu 436 mai putin decat in acest an, iar MAI cu 841 de militari si politisti cu 181 mai putin decat in 2020", a spus el.Tot miercuri a fost aprobat si programul privind transformarea, dezvoltarea si inzestrarea Armatei Romaniei pana in anul 2026 si in perspectiva.La sfarsit, presedintele a transmis romanilor sa poarte in continuare mastile de protectie si sa incerce limitarea raspandirii noului coronavirus."Daca purtam masti, pastram distanta, vom scadea foarte mult numarul imbolnavirilor. Dragi romani, va doresc multa sanatate. Aveti grija si de cei din jur!", a spus el.