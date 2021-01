Cele mai haioase mesaje la postarea lui Klaus Iohannis referitoare la vaccinare. "Asteptam sa ne spuneti peste o saptamana daca impingeti mai mult la piept"

"M-am vaccinat astazi impotriva COVID-19. Procedura este simpla, nu doare, iar vaccinul este sigur si eficient. Recomand tuturor vaccinarea, care, impreuna cu respectarea masurilor de restrictie ne vor scoate din pandemie", scrie in mesajul transmis de Klaus Iohannis.Postarea este insotita de doua fotografii care au devenit virale pe parcursul zilei de vineri. Internautii au apreciat forma fizica foarta buna a presedintelului. Au fost create numeroase meme-uri pe tema formei "fit" a lui Klaus Iohannis.Postarea a adunat in noua ore mai mult de 57.000 de aprecieri, peste 12.000 de comentarii si circa 2.500 de distribuiri.Politistul Marian Godina este unul dintre miile de romani care au postat mesaje. "Asteptam sa ne spuneti peste o saptamana daca impingeti mai mult la piept", a scris Godina.Un alt internat a precizat ca "au ce sa vada femeile pesediste (ciolacii si ai lui)"."Sa ne spuneti daca functionati in parametri normali dupa update-ul la soft", a scris un barbat."Efectul va semana cu cel de dupa The Queen 's Gambit, varianta fitness. Ceea ce chiar le lipsea domnilor din Romania, asa ca nu putem decat sa ne simtim recunoscatoare", a comentat o femeie.Un alt internut a scris mesajul urmator: "Stati bine in brand domnul Iohannis. Sigur nu va afecta virsul, dar inteleg ca a trebuit sa le domonstrati idiotilor ca nu este cip in vaccin".