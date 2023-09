Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la finalul intalnirii cu cancelarul german Angela Merkel, ca Uniunea Europeana trebuie sa ramana unita, iar parteneriatul cu Marea Britanie va continua sa fie unul important si dupa Brexit.

De asemenea, seful statului a anuntat ca a propus crearea unei agentii europene de combatere a terorismului.

In debutul declaratiei de presa sustinute dupa intalnirea avuta la Berlin cu cancelarul Angela Merkel si cu premierii Belgiei, Charles Michel, si Luxemburgului, Xavier Bettel, Klaus Iohannis a subliniat faptul ca Romania este preocupata atat de situatia romanilor din Marea Britanie, in contextul referendumului care a decis iesirea din UE, dar si de viitorul Uniunii in ansamblu.

"Este foarte important ca cei 27 sa ramana uniti. E foarte important sa construim in continuare o uniune puternica, doar asa vom putea sa facem fata crizelor actuale si crizelor care vor veni in viitor.

Am subliniat ca UE trebuie sa actioneze in asa fel incat sa redea increderea cetatenilor in Uniune si increderea partenerilor externi in Uniune. E nevoie de o relansare a proiectului european, avem nevoie de o Uniune mai puternica, mai flexibila, mai buna", a declarat presedintele Romaniei.

Klaus Iohannis a mai afirmat ca UE trebuie sa fie capabila sa raspunda la solicitarile de baza ale cetatenilor europeni.

"Prosperitate si securitate - acestea sunt lucrurile pe care UE trebuie sa le livreze. E nevoie de o uniune puternica si performanta, de o viziune pentru viitor, de solutii practice. (...)

Am pledat pentru solutii comune in toate conjuncturile: Brexit, criza migratiei, criza economica, chestiunea suveranitatii. Trebuie sa avem grija sa nu apara falii in UE", a mai declarat seful statului.

Totodata, Klaus Iohannis a subliniat faptul ca "pentru Romania, o uniune puternica si o integrare mai profunda a Romaniei in UE raman obiectiv strategic national".

De asemenea, seful statului a pledat pentru o mai buna comunicare, dar si pentru o crestere a transparentei institutiilor europene, mentionand faptul ca multe proiecte bune sunt puse in practica, dar "se stie prea putin despre aceste lucruri".

"Comunicarea ar imbunatati net colaborarea intre institutiile europene si cele nationale, foarte multe neintelegeri apar datorita lipsei de comunicare si uneori de transparenta", a punctat seful statului.

Pe de alta parte, Klaus Iohannis a anuntat ca in cadrul intalnirilor avute a venit si cu o "masura concreta", care este deocamdata la stadiul de propunere, urmand sa se stabileasca in ce masura si cum va fi implementata.

"Am propus crearea unei agentii europene de combatere a terorismului. Ar fi o masura foarte concreta, care ar inlocui multiplele entitati care se ocupa acum cu prevenirea actelor teroriste. Ar putea sa creasca nu numai securitatea propriu-zisa, ci si sentimentul securitatii. In ansamblu, consider ca a fost o discutie foarte buna", a conchis presedintele Romaniei, la finalul declaratiei de presa sustinute la Ambasada din Berlin.

Intalnirea cu cancelarul Germaniei a avut loc cu cateva zile inaintea summit-ului extraordinar care va fi organizat in 16 septembrie la Bratislava (Slovacia) pe tema viitorului Europei.

