Consilierul presedintelui Iohannis, Andrei Muraru, propus oficial ambasador in SUA. Maior merge in Iordania, iar Hurezeanu in Austria

Pentru cei 26 de candidati a fost demarata deja procedura de solicitare a agrementului statului acreditar, conform Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice din 1961. George Maior , fost ambasador al Romaniei in SUA este propus acum pentru Iordania, Andrei Muraru este propus sa fie ambasador in Statele Unite, iar Emil Hurezeanu este propus pentru Austria.Sursa citata precizeaza ca, in conformitate cu prevederile legale, propunerile de rechemari si respectiv de numiri sunt aprobate de catre Presedintele Romaniei, fiind initiate de catre MAE si avizate de catre prim-ministrul Romaniei.Ulterior audierilor in comisiile de specialitate din Parlamentul Romaniei si obtinerii avizului acestora, care are caracter consultativ, respectiv ulterior primirii agrementului din partea statului acreditar, Presedintele Romaniei semneaza decretele de acreditare si scrisorile de acreditare."Dintre numirile de ambasadori, mai mult de jumatate (53,8%), adica 14 persoane, vor ocupa pentru prima oara functia de ambasador. Din punct de vedere statistic este vorba despre 8 femei (candidatii propusi pentru Germania, Luxemburg, Cuba, Africa de Sud, Brazilia, Filipine, Tunisia, Kazahstan - astfel, o treime dintre numiri sunt femei, circa 30,7%) si 18 barbati. Conducerea MAE are o preocupare constanta pentru numirea de femei in functii de conducere in Serviciul Exterior si in Centrala (unde peste 50% din pozitiile de conducere sunt ocupate de femei)", mai indica sursa mentionata.In ceea ce priveste media de varsta a persoanelor propuse, pentru diplomatii numiti in aceasta functie pentru prima oara aceasta este de circa 51 de ani, in timp ce media de varsta generala a numirilor este de 54 de an."Spre exemplu, pentru Kazahstan este numit un diplomat femeie , 43 de ani, cu expertiza indelungata pe zona Asiei Centrale; pentru Polonia, diplomat, 44 de ani, specialist pe spatiul european si multilateral, cu mai multe posturi in exterior; pentru Berlin, o femeie diplomat, 53 de ani, in prezent director general in MAE, cu mai multe posturi in Serviciul exterior, inclusiv anterior la Berlin, fiind vorbitor fluent de limba germana; pentru Havana, o femeie diplomat, 45 de ani, specialist in comunicare si afaceri europene, vorbitor de limba spaniola; pentru Luxemburg, o femeie diplomat, 45 de ani, cu experienta in serviciul exterior in domeniul multilateral; pentru Oslo, un diplomat, 52 de ani, specialist in afaceri europene, cu mai multe posturi in exterior; pentru Tallinn, un diplomat, 58 de ani, cu vasta experienta in afaceri europene, multiple posturi in serviciul exterior si experienta in cadrul organizatiilor internationale", conform comunicatului de presa am MAE.