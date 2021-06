Incepe reuniunea Consiliului European la Bruxelles. Klaus Iohannis il va decora pe presedintele Donald Tusk

Principalele subiecte de pe agenda reuniunii vizeaza coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul pandemiei de COVID-19, procesul de redresare economica a Uniunii, gestionarea fenomenului migratiei, relatiile externe ale UE , in special relatia cu Turcia, in contextul situatiei din Mediterana de Est, si relatia cu Federatia Rusa.De asemenea, presedintele Iohannis va participa la Summitul Euro in format extins, in care vor fi abordate provocarile economice pentru Zona Euro in contextul pandemiei de COVID-19, precum si progresele inregistrate cu privire la Uniunea Bancara si Uniunea Pietelor de Capital.In marja Consiliului European, liderii Uniunii Europene vor avea o intalnire cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, reconfirmat pentru un nou mandat de 5 ani la conducerea organizatiei. Agenda de discutii va cuprinde subiecte precum multilateralismul, combaterea schimbarilor climatice, drepturile omului, pacea, dezvoltarea si redresarea globala post COVID-19.Joi, seful statului, Klaus Iohannis, il va decora pe presedintele Partidului Popular European, Donald Tusk, cu Ordinul National " Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce, decret semnat la inceputul anului trecut.