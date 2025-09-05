Cum pleaca Iohannis de la Primaria Sibiului: Poate demisiona si la 15 zile dupa ce depune juramantul

Klaus Iohannis poate demisiona din functia de primar al municipiului Sibiu si la 15 zile dupa ce devine oficial presedintele Romaniei prin depunerea juramantului, iar data alegerilor locale pentru un nou edil-sef se stabileste de catre Guvern, au precizat reprezentantii Prefecturii Sibiu.

Reprezentantii Prefecturii Sibiu au precizat, miercuri, ca primarul municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, va deveni oficial presedinte al Romaniei dupa depunerea juramantului, in 22 decembrie.

In acel moment, Iohannis se va afla in stare de incompatibilitate.

"Alesul local, in speta primarul municipiului Sibiu, intra in situatia de incompatibilitate prevazuta de art. 84 alin. 1 din Constitutia Romaniei, republicata: << in timpul mandatului, presedintele Romaniei nu poate indeplini nicio alta functie publica sau privata >> si art. 87 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - << functia de primar este incompatibila cu orice alta functie publica >> ", au precizat reprezentantii Prefecturii Sibiu.

Potrivit acestora, "renuntarea la functia ce atrage starea de incompatibilitate se poate face fie inainte de numirea in functie, fie in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in functia care atrage starea de incompatibilitate".

"Sunt 15 zile de la depunerea juramantului, moment in care incepe mandatul presedintelui. Validarea nu a avut legatura cu persoana presedintelui, ci cu scrutinul. A fost validarea alegerilor, nu a presedintelui", a explicat Claudia Stanciu, purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu.

De asemenea, reprezentantii Prefecturii Sibiu precizeaza ca, daca primarul Klaus Iohannis nu demisioneaza in termenul legal, "se va trece la aplicarea prevederilor art. 15 alin. 2 lit. b, coroborate cu prevederile art. 91 alin. 4-6 din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: incetarea de drept a calitatii de primar, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, pe motiv de incompatibilitate".

Daca decide sa demisioneze din functia de primar si sa nu astepte incetarea de drept a mandatului, Iohannis trebuie sa anunte in scris Consiliul Local Sibiu si Prefectura Sibiu.

"Intr-un astfel de caz, potrivit legii, la prima sedinta a Consiliului Local, presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie, care se consemneaza in procesul-verbal", mai precizeaza reprezentantii Prefecturii Sibiu.

La randul sau, prefectul judetului ia act de demisia primarului, iar ordinul prefectului, impreuna cu un extras din procesul-verbal al sedintei, se inainteaza Ministerului Afacerilor Interne, care va propune Guvernului stabilirea datei desfasurarii alegerilor pentru un nou primar.

Alegerile trebuie sa aiba loc "in termen de maximum 90 de zile" din momentul in care postul de primar este declarat oficial vacant. Reprezentantii Prefecturii Sibiu mentioneaza ca, pana prezent, Klaus Iohannis nu a informat institutia cu privire la demisia din functia de primar al municipiului Sibiu.

Curtea Constitutionala a anuntat, vineri, in sedinta solemna, validarea alegerii lui Klaus Iohannis in functia de presedinte, actul de validare a rezultatului alegerilor fiindu-i inmanat presedintelui ales. Klaus Iohannis este primar al Sibiului din anul 2000.

