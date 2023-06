De ce a marait Iohannis la presa

Pe vremuri, daca Traian Basescu era suparat pe presa, pe unii jurnalisti, pe tot jurnalismul in sine sau orice forma de frustrare ar fi avut cu aceasta breasla, nu ramaneau dubii la finalul interventiei despre cine e vorba. Cu supra de masura si, aproape mereu, fara rest.

Adica auzeai din gura presedintelui Romaniei ca Ciutacu e un "tonomat", ca astazi candidatul la Primaria Sectorului 4 din Capitala, mai putin cunoscut drept Ovidiu Zara, este un "gaozar", ca motanul Felix, alias mogulul Voiculescu, a furat banii Securitatii lui Ceausescu si i-a bagat apoi in trustul Intact si-n propaganda de la Antena 3.

In fine, file de istorie deja. Klaus Iohannis are alta metoda de a transmite nemultumirile catre presa. In timpul discursului de la investitura lui Cristian Ghinea in functia de ministru al Fondurilor Europene, presedintele s-a simtit obligat sa se intrurupa ca sa admonesteze ziaristii din sala:

"Daca domnii jurnalisti au ceva de spus, aveti cuvantul, dupa care pot sa continui, da? Multumesc."

Nu e prima oara cand Iohannis ingheata in pauze lungi si stanjenitoare, in semn de protest fata de indisciplina jurnalistilor. E probabil un tic de pe vremea cand preda Fizica elevilor din Sibiu. Doar ca precedenta lectia a devenit viral pe Net, deloc in avantajul sau.

In ciuda calmului cu care pune jurnalistii la punct, a glumelor strecurate in discurs, cred ca Iohannis pastoreste sau se afla cocotat in varful unui haos cu potential de a se generaliza din varful puterii pana-n straturile mai largi ale societatii.

Prima relatie haotica si instabila a presedintului e raportarea la Guvernul Ciolos. Precizarile facuta apropo de relatia Presedintiei cu Guvernul, cand a si-a exemplificat nemultumirile, vin sa indulceasca lepadarea de Executivul tehnocratilor din urma cu doar doua zile, de la Timisoare, unde spusese ca "actualul guvern nu e guvernul meu". Sic!

Disfunctionalitatile majore din Guvern, de la Sanatate, de la Munca, de la Cultura si Fondurile Europene, declaratiile halucinante ale ministrului de la Agricultura nu reusesc sa fie acoperite de buna credinta/intentie a premierului Ciolos.

Imaginea proasta a pagubelor produse de cativa dintre tehnocrati se rasfrange direct asupra premierului si, indirect, in cota de incredere a lui Iohannis.

Asta e doar una dintre problemele care incercuiesc Palatul Cotroceni si sunt reflectate in presa.

O alta ar fi dezastrul anuntat de PNL la alegerile locale si perspectiva ca din toamna sa nu mai existe nicio sansa la un Guvern "al meu".

Telenovela cu casa pierduta in Sibiu si potentialul letal care se ascunde intr-un posibil dosar penal nu cred ca sunt nici ele ganduri care sa linisteasca un sef de stat, cu atat mai mult cu cat vidul de putere creat dupa plecarea lui Basescu a dat frau liber monstrilor din spatele institutiilor de forta, care se revarsa acum in spatiul public intr-un razboi tot mai fatis.

Pachetul de legi privind siguranta nationala promis de Iohannis e doar drobul de sare din viitor care, in ciuda intelepciunii din popor, poate cadea cand ti-e lumea mai draga in cap.

In comparatie cu necunoscutele care plutesc in jurul lui Iohannis, problemutele din cealalta tabara par glume de cancan. Condamnarea lui Dragnea si excluderea lui Zgonea, drept recompensa, par sa nu miste PSD de pe axa in care s-a infipt.

Putem sa ne intrebam cine ar fi in spatele lui Zgonea, sa aiba atata forta sa-l impinga pe colegul lui Mihai Viteazu la sepuku in mijlocul partidului, recitand parabole infantile despre masculul alfa al antilopei gnu care se baga singur in gura crocodilului.

Sau cine e in spatele baietilor din misteriosul Black Cube care au spionat-o pe Laura Codruta Kovesi. Sau cine e in spatele Guvernului ori cine si cum conduce in realitate tara.

Ironia e ca singurul care ar avea puterea sa opreasca vartejul este acelasi presedinte, care altfel pare a fi deranjat doar de harjoneala ziaristilor.

Ar fi putut sa invete usor de la predecesorul sau ca presa, la final, este cea mai mica si ultima dintre probleme.