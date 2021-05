Klaus Iohannis la Summitul Social de la Porto. A vorbit despre proiectul "Romania educata" si a subliniat nevoia unei corelari mai puternice a sistemului educational cu nevoile pietei muncii

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 7-8 mai 2021, la Porto, in Republica Portugheza, la Summitul Social european, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE-India. Gazduit de presedintia portugheza a Consiliului Uniunii Europene , Summitul Social a inclus doua evenimente distincte: Conferinta la nivel inalt pe teme sociale, cu participarea partenerilor sociali, si reuniunea informala a Consiliului European.Discutiile specifice din cadrul Conferintei la nivel inalt au fost structurate pe trei ateliere tematice - "Ocuparea si locurile de munca", "Competente si inovare", "Bunastarea si protectia sociala", la acestea participand, pe langa liderii europeni, si diversi parteneri sociali de la nivel UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale , presedintele Klaus Iohannis a sustinut o interventie in cadrul atelierului tematic "Competente si Inovare"."Cu aceasta ocazie, Presedintele Romaniei a subliniat importanta unei educatii de calitate, atat pentru persoanele tinere, cat si pentru persoanele adulte, deja active, evidentiind rolul acesteia in sustinerea unei mai bune integrari pe piata muncii, precum si pentru dezvoltarea societatii in ansamblu. De asemenea, Presedintele Romaniei a facut referire la importanta unei corelari mai puternice a sistemului educational cu nevoile pietei muncii, evocand necesitatea unor abordari flexibile care sa faciliteze dobandirea de competente si adaptarea la evolutiile pietei muncii", a transmis Administratia Prezidentiala.In acest context, presedintele Klaus Iohannis a prezentat principalele coordonate ale proiectului "Romania Educata" si a evidentiat implicarea in acest proiect a unei game largi de actori institutionali si privati: scoli, universitati, asociatii ale parintilor, asociatii ale studentilor, sindicate si companii. Presedintele Romaniei a subliniat deopotriva necesitatea asigurarii unei complementaritati intre eforturile la nivel national si cele in plan european, in contextul in care educatia trebuie vazuta si in conexiune cu mobilitatea, inclusiv a fortei de munca, si functionarea Pietei Unice. In privinta sistemului national, Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat obiectivul Romaniei pentru o educatie de calitate si o mai buna integrare a cetatenilor pe piata muncii.Astfel, Presedintele Romaniei a militat pentru mai multa flexibilitate intre statele membre si o abordare comuna, care sa ofere tuturor persoanelor oportunitatea de a studia si de a munci acolo unde isi doresc. Presedintele Klaus Iohannis a mai aratat ca imbunatatirea competitivitatii UE in ansamblu este strans legata de cresterea calitatii educatiei la nivel european", a mai transmis Administratia Prezidentiala.