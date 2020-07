Donatorii de alimente vor primi facilitati fiscale de la stat

Alimentele care vor fi donate catre alti operatori economici vor fi scoase din sfera livrarilor supuse platii TVA.Legea promulgata de seful statului spune ca operatorii economici care transfera alimente prin donare, beneficiaza de facilitatile fiscale prevazute la art. 25 alin. (4) lit.c) pct.4 - 6 si la art. 270 alin. (8) lit.d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nu este cuprinsa in sfera de aplicare a TVA livrarea alimentelor destinate consumului uman, cu data-limita de consum aproape de expirare, daca transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare."Transferul alimentelor catre operatorii receptori se face in baza unui contract incheiat cu respectarea prezentei legi. Alimentele transferate se considera a face obiectul darului manual in sensul art.1.011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, indiferent de valoare", mai prevede legea.