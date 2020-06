Elevii si studentii ii solicita presedintelui Iohannis respingerea propunerii privind interzicerea in scoli a informatiilor despre identitatea de gen

Ziare.

asupra persoanelor al caror gen nu corespunde sexului biologic,impotriva acestor persoane sial acestora trimitand educatia din Romania in Evul Mediu.care contravine principiilor constitutionale ale nediscriminarii cat si reglementarilor europene si multor conventii internationale asumate de Romania, printre care Conventia de la Istanbul, care joaca un rol esential in combaterea violentei de gen", se arata intr-un comunicat al celor doua organizatii transmis, miercuri, AGERPRES.Conform sursei citate, Parlamentul, in calitate de for legislativ, "nu are competenta de a decide punctual aspecte ce tin de programa scolara in vigoare, aceste decizii fiind in mainile expertilor educationali si ai Ministerului Educatiei si Cercetarii"."In lipsa unei dezbateri la care sa participe si societatea civila, fara consultarea directa a reprezentantilor elevilor si studentilor, beneficiari directi ai acestui proces instructiv-educativ, apreciem aceasta masura ca fiind nejustificata. Acest amendament instiga la violenta asupra anumitor categorii de elevi si studenti, negandu-le dreptul constitutional la invatatura", mai arata sursa citata.