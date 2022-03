Fereastra de oportunitate si testele lui Klaus Iohannis (Opinii)

Cresterea spectaculoasa de popularitate a lui Klaus Iohannis este fireasca dupa castigarea alegerilor. Fiecare dintre presedintii Romaniei din ultimii 25 de ani a trecut prin acest moment de gratie, cand pare a avea intreaga lume la picioare.

In cazul dlui Iohannis euforia este, desigur, accentuata de circumstantele victoriei, adica prezenta foarte mare la vot si desprinderea spectaculoasa de Victor Ponta.

Si de aceea ma tem ca momentul este si foarte periculos pentru simtul realitatii. Indiferent in al catelea cer se simte, indiferent cat de ametitor este momentul pe care-l traieste, dl Iohannis ar trebui sa nu uite nicio clipa cum a ajuns presedinte.

Meritele domniei sale sunt, desigur, importante, dar cred ca si presedintele ales, si echipa domniei sale ar trebui sa fie constienti ca votul din 16 noiembrie si prezenta uriasa nu au fost in primul rand proIohannis. Si cine are indoieli ar trebui sa se uite la cifrele destul de modeste sub ambele aspecte ale turului I.

Ceea ce a mobilizat lumea la vot a fost un covarsitor vot anti. Si nu doar antiPonta. Sigur, actualul premier a catalizat furia si a devenit tinta ei cu nume si chip. Dar cred ca a fost mai mult decat atat.

A fost un vot anti-PSD, cu tot ceea ce a insemnat si inseamna acest partid, incepand cu coruptie, antijustitie. A fost si un semnal catre toti politicienii ca actuala stare de lucruri nu mai poate continua.

Cred ca asta trebuie sa inteleaga foarte bine presedintele ales al Romaniei: ca nu a primit atat un vot de incredere, cat o misiune. Aceea de a purcede la resetarea scenei politice romanesti. Cu totul.

Ce inseamna asta? Inseamna alte figuri, alt sistem de lucru, alt tip de comunicare, alta relatie intre clasa politica si cetatean. Eu, una, nu cred ca Romania tacuta care a iesit la vot fara sa fi fost manata spre urne de vreo mobilizare de partid, oricat de bine organizata ar fi fost ea, vrea sa mai ramana cu Ponta premier inca doi ani.

Nu cred ca Romania tacuta mai vrea sa ramana inca doi ani cu acest Parlament imens si in care si-au gasit locul multi oameni cu probleme cu legea.

Da, sunt convinsa ca nu vrea sa vada nici o noua majoritate de carpeala, care sa duca Romania cum o putea spre alegerile din 2016.

Ce vrea poporul? Cred ca vrea sa fie intrebat ce vrea. Si singura solutie de a afla sunt alegerile anticipate, pe o noua lege electorala, dupa micsorarea numarului de parlamentari, ceea ce se poate face repede, prin asumarea raspunderii Guvernului, altul decat Ponta, desigur. Cred ca poporul asteapta sa fie chemat la urne ca sa redeseneze harta politica a Romaniei pe coordonate cu totul noi.

Nu cred ca vreun partid este prea fericit cu acest mesaj. Nici nu are de ce. Dar simplul fapt ca s-ar face ca nu-l percepe nu ajuta. Dimpotriva. Valul de entuziasm se poate transforma oricand intr-unul si mai mare, de furie.

Daca dl Iohannis vrea sa fie cu adevarat la inaltimea asteptarilor generate de alegerea domniei sale, trebuie sa foloseasca aceasta fereastra de oportunitate a valului popular si a increderii, pentru a oferi poporului aceasta resetare, oricat de dureroasa poate fi ea pentru sistemul corupt si imbacsit pe care il regasim in toate partidele politice.

Si din aceasta perspectiva cred ca presedintele ales Iohannis urmeaza sa dea in perioada imediat urmatoare cateva teste esentiale, al caror rezultat poate prelungi, chiar amplifica, sau, dimpotriva, poate spulbera rapid, starea de gratie de acum.

Primul va fi felul in care isi va alcatui echipa de consilieri. Ce oameni, cu ce trecut il vor inconjura la Palatul Cotroceni? Raspunsul va fi un semnal foarte clar pentru viziunea, principiile si exigentele noului presedinte. N-am sa comentez speculatiile din presa. Importanta va fi lista finala, oficiala, in rest pot fi la fel de bine intoxicari si din anumite puncte de vedere sper sa si fie.

Apoi, este esentiala linia pe care va pune PNL inainte sa-si inceapa mandatul la Cotroceni. O linie pasiva, in asteptarea comoda a autodistrugerii PSD si a lui Victor Ponta pana in 2016, cu riscul distrugerii economiei, sau o linie activa, curajoasa, de intoarcere la popor, la urne pentru resetare totala?

Ramane de vazut ce curatenie interna in noul PNL va impune pana sa se instaleze la Cotroceni, pentru ca doar sacrificarea lui Mircea Rosca, invitarea politicoasa in cazul lui Tudor Chiuariu sa paraseasca partidul si respingerea Legii amnistiei nu sunt suficiente pentru o abordare autentic prointegritate.

Iar dupa preluarea mandatului il asteapta cel putin doua decizii cheie: propunerea noului sef al SIE si desemnarea noului procuror sef DIICOT. Numele si citeriile de alegere vor spune multe despre presedintele Iohannis.

Fereastra de oportunitate de acum nu va dura la nesfarsit. La un moment dat se va inchide, odata cu stingerea valului emotional, si va incepe erodarea. Numai de Klaus Iohannis depinde cat de repede se va inchide, cat va realiza pana atunci si cat de rapida va fi erodarea presedintelui de care sunt legate acum atat de multe asteptari.