Iohannis: Evolutiile economice din perioada urmatoare vor fi direct influentate de ritmul si succesul campaniei de vaccinare. De noi toti depinde revenirea la normalitate

Economia va depinde se succesul campaniei de vaccinare

"Oamenii de afaceri asteapta din partea Guvernului seriozitate si eficienta"

Iohannis a afirmat ca acest an a debutat cu semne bune pentru Romania si pentru comunitatea de afaceri, cu semnale incurajatoare de revenire a cresterii economice, iar companiile trebuie sa devina mai competitive pe plan regional si sa indrazneasca sa dezvolte proiecte de investitii pe termen lung."Ma bucur sa particip din nou, de aceasta data in mod virtual, la traditionala Receptie de Anul Nou organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Anul 2020 a stat sub semnul pandemiei de COVID-19, al crizei sanitare si economice, precum si al starii de urgenta in majoritatea tarilor europene. 2021 a debutat insa cu semne bune pentru Romania si pentru comunitatea de afaceri, cu semnale incurajatoare de revenire a cresterii economice.Prognozele indica faptul ca Romania va beneficia de o crestere cu 4,3% in acest an, un procent destul de bun, dat fiind contextul in care ne aflam. Tara noastra se confrunta insa, in continuare, cu spectrul dezechilibrelor economice, fata de care trebuie gasite solutii sustenabile. In acest sens, sunt esentiale consolidarea situatiei finantelor publice, precum si aplicarea de politici de sustinere a cresterii competitivitatii, cu accent special pe cresterea exporturilor si atragerea de investitii pe termen lung", a afirmat presedintele Iohannis.Seful statului a adaugat ca evolutiile economice vor fi influentate in urmatoarea perioada de succesul campanie de vaccinare impotriva COVID-19. Trebuie sa fim constienti ca evolutiile economice din perioada urmatoare vor fi direct influentate de ritmul si succesul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, atat la nivel european, cat si national. De noi toti depinde revenirea la normalitate, in conditii de siguranta sanitara. Romania se afla la inceputul unui drum, un drum al reformelor importante in marile sisteme publice, al investitiilor si al accesarii fondurilor europene. Preocuparile actuale ale Guvernului si ale Parlamentului pentru reforme si investitii trebuie transpuse cat mai curand in propuneri concrete, care sa vizeze reformarea unor sectoare cheie, in domenii precum sanatatea, educatia, transporturile, dar si in planul interactiunii dintre stat si cetatean", a mai spus Iohannis.El a precizat ca " prea mult timp in ultimele trei decenii s-a batut pasul pe loc , prea multe oportunitati au fost ratate, lucruri care au incetinit sau chiar compromis iremediabil marile proiecte de dezvoltare ale Romaniei".Actuala clasa politica are deopotriva sansa si responsabilitatea de a accelera reformele esentiale in beneficiul tuturor romanilor. Mediul de afaceri este si trebuie sa ramana un partener deosebit de important al statului roman, partener care poate contribui in mod cert la accelerarea reformelor si a proiectelor de investitii. Nu poate fi imaginata dezvoltarea Romaniei fara o simbioza public-privat, fara o colaborare corecta, bazata pe implicare, respect si transparenta decizionala.Am incurajat mereu dialogul onest dintre Guvern si reprezentantii mediului de afaceri. In anul 2020, buna comunicare dintre mediul de afaceri si Guvern a dus la adoptarea de masuri economice adecvate, atat la debutul crizei sanitare, cat si ulterior. Multe dintre efectele pozitive ale acestor masuri continua si in prezent. De exemplu, schema Kurzarbeit, schema IMM Invest, schema de garantii pentru intreprinderi mari urmeaza sa produca in lunile urmatoare efectele asteptate", a explicat seful statului.Acesta a mai subliniat ca marile companii pot promova uneori mai eficient decat autoritatile publice, avantajele unui mediu de afaceri prietenos, regimul fiscal competitiv, produsele romanesti, atractiile turistice si resursele naturale neexploatate."Inca persista necesitatea clarificarii unor reglementari si nevoia simplificarii procedurilor pentru eficientizarea activitatii statului, in vederea sprijinirii efective a mediului privat. Cunosc faptul ca oamenii de afaceri asteapta din partea Guvernului seriozitate si eficienta. Mediul de afaceri este un actor activ in zona fondurilor europene, fapt care trebuie sa se reflecte in directiile de dezvoltare ale companiilor dumneavoastra. Asa cum am mentionat si cu alte ocazii, companiile din Romania trebuie sa devina mai competitive pe plan regional, sa indrazneasca sa dezvolte proiecte de investitii pe termen lung si sa investeasca in produse inovatoare, utilizand cele mai noi si mai performante tehnologii.Cu totii ne dorim un mediu de afaceri partener, alaturi de care sa putem conferi economiei viziune si stabilitate. Acest obiectiv, vital in noul context economic si geopolitic, poate fi realizat inclusiv prin imbunatatirea imaginii Romaniei, atat in interiorul, cat mai ales in exteriorul tarii. Marile companii pot promova, uneori mai eficient chiar decat autoritatile publice, avantajele unui mediu de business prietenos, regimul fiscal competitiv, produsele romanesti de calitate, atractiile turistice deosebit de variate, resursele naturale neexploatate si forta de munca bine pregatita", a mai declarat presedintele Romaniei.Seful statului a mai afirmat ca doar lucrand impreuna, companiile cu autoritatile statului, pot fi atinse reforma si bunastarea economica."Numai lucrand impreuna, prin efortul comun al autoritatilor statului si al mediului de afaceri, putem atinge destinatia drumului pe care Romania porneste la inceput de an, catre reforma statului si bunastarea economica. Pentru a atinge aceste deziderate este nevoie, totodata, de unitatea partenerilor de coalitie si de hotararea lor in a lua deciziile corecte, chiar daca sunt si decizii dificile. Intarzierile care exista inca in aplicarea unor solutii sunt, totodata, semnale puternice pentru membrii coalitiei de guvernare", a conchis Klaus Iohannis.Citeste si: