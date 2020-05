Iohannis a anuntat ce e obligatoriu si ce e recomandare dupa 15 mai. Declaratia ramane, in anumite situatii

LIVE TEXT

Seful statului a subliniat ca va trebui sa purtam masti in spatiile inchise, sa pastram distanta de 1,5 metri fata de alte persoane si sa ne spalam des si intens mainile.De asemenea, presedintele a anuntat ca se redeschid partial comertul, saloanele si muzeele.Se renunta la declaratiile pe propria raspundere pentru deplasari in localitati, dar ele raman obligatorii in cazul parasirii localitatii.Bisericile isi vor primi credinciosii, dar cu respectarea anumitor conditii stricte, sportivii profesionisti vor putea relua cantonamentele, in timp ce amatorii vor putea sa practice sporturi individuale, tot in anumite conditii.Presedintele a recomandat autoritatilor locale sa redeschida parcurile si a cerut Parlamentului sa discute si sa aprobe cu celeritate legea prin care se introduce starea de alerta.- Din pacate, epidemia COVID-19 este inca intre noi. Nu este momentul sa ne relaxam prea mult. Ne apropiem foarte rapid de 1.000 de victime.- Se apropie data de 15 mai, cand se termina starea de urgenta si intram in starea de alerta. Foarte multi ne intreaba ce se schimba.- As mentiona- Portul mastii, care acopera gura si nasul, cand ne gasim in spatii interioare (la magazin, sa cumparam alimente sau cu transportul in comun, cand intram in metrou etc).- Pastrarea distantei obligatorii intre persoane de 1,5 m - doua brate.- Igiena mainilor - trebuie sa ne spalam cat se poate de des.- Se redeschide partial comertul. Se pot redeschide magazinele care au acces direct din strada.- Se redeschid saloanele de ingrijire personala.- Se redeschid muzeele.Recomandam redeschiderea parcurilor.- La declaratii in interiorul localitatilor. Sa nu exageram cu deplasarile!- E interzisa deplasarea in afara localitatii, cu exceptii enumerate in decizia CCSSU. De exemplu: cine merge la serviciu, pentru munci agricole, pentru sporturi individuale.- Pentru deplasari in provincie, aveti nevoie de o declaratie scrisa.- Serviciile religioase cu credinciosi pot fi reluate in prima faza in curtea bisericilor, doar in aer liber. Vor purta masca si vor pastra obligatoriu distanta de 1,5 m. In a doua si a treia etapa conditiile vor fi rediscutate.- Vreau sa apreciez si sa le multumesc celor din prima linie. Astazi in mod special- felicitari asistentilor medicali, este ziua lor internationala.- Profesionistii isi pot relua cantonamentele, in conditii speciale. Competitiile nu vor incepe in aceasta prima etapa.- Amatorii e posibil sa isi reia activitatea doar pentru sport individual, inclusiv daca se foloseste o baza sportiva, dar numai in aer liber.***- Ma adresez Parlamentului, care are in lucru legea privind starea de alerta. E nevoie urgenta de aceasta lege, solicit parlamentarilor sa decida cu maxima celeritate.Va multumesc!In comunicatul Administratiei Prezidentiale se precizeaza ca la sedinta de astazi au fost invitati premierul, Ministrul Afacerilor Interne,, ministrul Sanatatii,, ministrul Apararii Nationale,, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,, ministrul Justitiei,, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne,De la inceputul pandemiei, presedintele Iohannis i-a convocat cel putin o data pe saptamana la Palatul Cotroceni pe cativa dintre membrii Guvernului, iar la finalul sedintelor a punctat principalele concluzii referitoare la evolutia situatiei COVID-19 in Romania.Sedinta de astazi a avut loc in contextul in care vineri, 15 mai, expira starea de urgenta, iar proiectul adoptat luni de Guvern privind introducerea starii de alerta abia a intrat astazi la vot in Senat, urmand sa fie trimis si la Camera Deputatilor, dupa care se va astepta termenul pentru o eventuala contestare la CCR, inainte de trimiterea la promulgare. Prin urmare, sunt sanse foarte mici ca proiectul de lege privind introducerea starii de alerta sa intre in vigoare in timp util, adica sambata.In aceste conditii, fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a declarat luni seara ca o posibila solutie ar fi prelungirea starii de urgenta cu cateva zile, prin decret semnat de presedintele Iohannis.