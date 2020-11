Iohannis a avansat la gradul de chestor 16 sefi din MAI. Printre acestia este si secretarul de stat Bogdan Despescu

Decretele semnate de Klaus Iohannis:Decret privind inaintarea in gradul profesional de chestor general de politie a domnului chestor-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind inaintarea in gradul profesional de chestor-sef de politie a doamnei chestor principal de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind inaintarea in gradul profesional de chestor-sef de politie a domnului chestor principal de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne;Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie domnului comisar-sef de politiedin Ministerul Afacerilor Interne.