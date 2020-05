Iohannis a contestat la CCR legea prin care invatamantul online e permis pe perioada starii de urgenta

Ziare.

Legea criticata prevede ca invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe perioada starii de urgenta sau de asediu si a fost transmisa de catre Parlament sefului statului in vederea promulgarii pe 23 aprilie."Actul normativ, in forma transmisa la promulgare, completeaza Legea Educatiei Nationale, in vederea crearii cadrului normativ in baza caruia activitatile din invatamantul preuniversitar si universitar sa se poata desfasura si online. Prin modul in care a fost adoptata, insa, legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine prevederilor art. 61 alin. (2) si ale art. 75 alin. (1) din Constitutie, fiind deturnata vointa initiatorilor, contrar principiului bicameralismului dezvoltat in jurisprudenta Curtii Constitutionale. De asemenea, legea criticata incalca dispozitiile art. 78 din Constitutie referitoare la intrarea in vigoare a legii", se arata in sesizarea de neconstitutionalitate.Presedintele Iohannis precizeaza ca propunerea legislativa initiata de 29 de senatori PSD continea un singur articol si avea ca obiect de reglementare exprimarea rezultatelor evaluarii, dupa cum urmeaza: la nivelul ciclului de achizitii fundamentale ( clasa pregatitoare clasa I si clasa a II-a) prin nivelul atins, referitor la gradul de insusire a competentelor - in scopul eliminarii presiunii notarii asupra elevilor/parintilor; la nivelul claselor a III-a si a IV-a prin note de la 1 la 10 (in scopul familiarizarii elevilor de varsta scolara mica cu specificul evaluarii din ciclul gimnazial); la nivelul ciclului gimnazial secundar si in invatamantul tertiar nonuniversitar, prin note de la 1 la 10 sau prin punctaje, in mod similar testelor internationale.El indica faptul ca la Camera Deputatilor propunerea a fost adoptata tacit in forma initiatorilor, insa Senatul a renuntat la aceste modificari si a introdus alte cinci noi articole in Legea nr. 1/2011, cu un obiect de reglementare complet diferit de cel avut in vedere de initiatori si implicit de cel adoptat de prima Camera."Concluzionand, in cazul de fata, Senatul, adoptand in calitate de Camera decizionala Legea pentru completarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, a sustras dezbaterii si adoptarii primei Camere sesizate toate completarile, care vizeaza aspecte importante ale legii, precum modul de desfasurare a activitatii educationale ori organizarea examenelor de admitere pentru anul universitar 2020-2021, ceea ce contravine art. 61 alin. (2) si art. 75 alin. (1) din Constitutie", subliniaza Iohannis in sesizare, apreciind ca aceasta lege incalca principiul bicameralismului.Seful statului invoca si incalcarea dispozitiilor art. 78 din Constitutie referitoare la intrarea in vigoare a legii.Potrivit acestuia, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, prevederile legii criticate intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial. Astfel, seful statului afirma ca aceasta prevedere intra in contradictie cu Constitutia care stabileste ca "legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei"."Nu se poate prezuma ca norma legislativa este accesibila destinatarului, deoarece acestuia nu i se poate pretinde o conduita in functie de ipoteza normativa a legii cata vreme legea se aplica inainte de implinirea termenului constitutional minim pentru intrarea sa in vigoare. (...) Asadar, faptul ca legea va fi pusa in aplicare la o data anterioara intrarii ei in vigoare este de natura a aduce atingere art. 78 din Constitutie", se precizeaza in sesizarea la CCR.Presedintele Klaus Iohannis solicita CCR sa admita sesizarea de neconstitutionalitate si sa constate ca actul normativ pentru completarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 este neconstitutionala, in ansamblu.