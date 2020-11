Iohannis a primit explicatii de la experti in legatura cu diferentele privind numarul de teste COVID-19 dintre judete. Ce i-a "rugat" presedintele

Iohannis a spus ca exeprtii urmeaza "eventual daca este posibil, sa vina cu masuri de echilibrare a testarii in toate judetele si in toate zonele tarii". Presedintele a sustinut ca "raspunderea trebuie sa fie si la autoritatea locala, nu numai la autoritatea centrala"."Am lansat aceasta provocare expertilor. Am primit un raspuns preliminar, care arata cum se organizeaza testarile, anchetele epidemiologice si ca testare se face, sigur, dupa ancheta epidemiologica sau la cerere. Drept pentru care astazi, dupa intalnirea pe care am avut-o cu tema vaccinarii, campaniei de vaccinare, am avut o discutie cu ministrul sanatatii, domnul Tataru, si cu secretarul de stat Arafat, si am continuat discutia.I-am rugat sa aprofundeze un pic mai bine tematica si pana la urmatoarea intalnire, eventual daca este posibil, sa vina cu masuri de echilibrare a testarii in toate judetele si in toate zonele tarii", a declarat Iohannis, intrebat in legatura cu faptul ca sunt judete cu mii de teste efectuate si judete, ca judetul Giurgiu, Ialomita, care au facut chiar 8 si 9 teste pe zi.Solicitat sa precizeze daca autoritatile vor continua "cu acest sistem falimentar" de decizie pusa in mana autoritatilor locale, presedintele a replicat: "Da, vom continua, fiindca raspunderea trebuie sa fie si la autoritatea locala, nu numai la autoritatea centrala. Autoritatea centrala insa trebuie sa isi rafineze catalogul de masuri, sa-l clarifice mai bine, pentru ca autoritatea locala sa fie bine ghidata in luarea masurilor celor mai potrivite".Presedintele Klaus Iohannis a convocat marti o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19.La sedinta au fost invitati Nelu Tataru , Ministrul Sanatatii; Raed Arafat , Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Secretar de Stat, Ministerul Sanatatii; general dr. Ionel Paul Oprea, Secretar de Stat, Ministerul Sanatatii; Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii; dr. Andreea Moldovan, Director Medical, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov; dr. Gindrovel Dumitra, Medic Primar Medicina de Familie, Vicepresedinte al Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF), coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul SNMF.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti 7.733 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus . De asemenea, au fost inregistrate 120 de decese si 974 pacienti internati la ATI.