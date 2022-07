Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca a semnat decretul de promulgare a legii privind indemnizatia de crestere a copilului.

Iohannis a declarat ca il incurajeaza pe noul ministru al Muncii, Dragos Pislaru, sa gaseasca solutii pentru aplicarea cat mai rapida a legii privind indemnizatiile pentru mame.

"Va incurajez sa gasiti in guvern cele mai bune solutii pentru a aplica cat se poate de repeede aceasta lege. (...) Eu va rog sa nu tratati aceasta chestiune in mod contabil. Este o lege proactiva, din zona politicilor demografice care cu siguranta este foarte importanta pentru Romania", a spus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de catre Pislaru.

La scurt timp liberalii i-au adresat un apel premierului Dacian Ciolos pentru a asigura finantarea indemnizatiilor pentru mame, astfel incat legea promulgata de Iohannis sa fie aplicata incepand cu 1 iulie.

"Partidul National Liberal saluta promulgarea Legii privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului si apreciaza totodata consideratiile presedintelui Klaus Iohannis asupra importantei actului normativ.

Solicitam, si pe aceasta cale, aplicarea legii mentionate incepand cu data de 1 iulie, prevazuta in cuprinsul sau, in forma in care a fost adoptata de Parlament, astfel incat mamele sa beneficieze de majorarea indemnizatiilor din acest an", se arata intr-un comunicat de presa al PNL.

Liberalii fac apel la premierul Dacian Ciolos sa intreprinda demersurile pentru a asigura finantarea acestor masuri de o "importanta capitala pentru situatia demografica a Romaniei", considerand total inoportuna o eventuala prorogare a actului normativ.

"Ne exprimam speranta ca Guvernul sa integreze aceasta masura intr-o strategie concreta de politici de crestere demografica, care trebuie sa devina un obiectiv national", se mai arata in comunicatul PNL.

Legea a fost criticata de guvern pe motiv ca nu exista surse de finantare pentru majorarea indemnizatiilor pentru mame, iar premierul Dacian Ciolos a sugerat ca ar putea recurge la suspendarea aplicarii legii, daca nu vor fi identificate sursele de finantare la rectificarea bugetara.

"Daca gasim surse financiare ne-o asumam (legea privind indemnizatiile mamelor-n.red.) noi ca Guvern, dar o sa vedem la rectificare. Pana atunci, daca nu o sa gasim finantare, nu o aplicam", a spus Ciolos.

