Iohannis a promulgat legea prin care lucrarile executate fara autorizatie de construire la monumentele istorice sunt pedepsite cu inchisoarea

Proiectul de lege prevede abrogarea unei prevederi care se refera la infractiuni pedepsite cu inchisoare , dat fiind ca legea prevede deja contraventii pentru anumite lucrari de construire executate fara autorizatie.Astfel, in categoria infractiunilor pedepsite cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda sunt lucrarile de construire, extindere, consolidare, restaurare, executate fara autorizatie, la monumentele istorice sau pe terenuri amplasate in zone de protejare a monumentelor.Proiectul de lege apartine PSD si isi propune abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii."Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda urmatoarele fapte: a) executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrarilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), cu exceptiile prevazute de lege", arata initiativa legislativa promulgata de seful statului.Articolul 3, alineatul (1) litera b din legea in vigoare stabileste categoriile de cladiri pentru care sunt facute lucrari de construire."lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevazute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate", conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.In expunerea de motive, social-democratii argumenteaza ca pe rolul instantelor sunt mii de dosare care vizeaza executarea unor lucrari facute fara autorizatie, iar proiectul de lege isi propune decongestionarea activitatii instantelor."Initiativa legislativa isi propune abrogarea literei a) a articolului 24 care se refera la infractiuni pedepsite cu inchisoare, dat fiind ca legea prevede sanctiune cu contraventii pentru literele b), c), e) si g) inttr-un cuantum menit sa descurajeze demararea unor lucrari fara autorizatie de construire.In acelasi timp, prin initiativa legislativa se mentine ca infractiune continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente sau intocmirea ori semnarea documentatiilor tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si a proiectelor tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si a proiectelor tehnice si a documentatiilor de executie pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara.Intrucat pe rolul instantelor de judecata se afla cateva mii de dosare care privesc executarea unor lucrari fara autorizatie, dar in proportie de 99% se sanctioneaza cu o simpla amenda, consideram ca o asemenea initiativa are atat rolul de a decongestiona activitatea instantelor, cat si acela de a nu mai fi nevoie pentru fiecare autorizatie care a expirat cateva zile, functionarii de la Inspectoratul de Stat in Constructii, sa nu mai fie nevoiti sa depuna plangeri penale", arata initiatorii, in expunerea de motive a proiectului de lege.Camera Deputatilor a adoptat, decizional, pe 28 iulie, proiectul de lege care a fost trimis in aceeasi zi la promulgare.