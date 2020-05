Iohannis a promulgat legea privind starea de alerta, dar nu este inca in vigoare. Restrictiile anuntate azi-noapte nu prevad si sanctiuni

Iohannis a semnat in timp record

Acum, aceasta trebuie publicata in Monitorul Oficial si poate intra in vigoare cel mai devreme luni, pentru ca in Constitutie scrie ca nicio lege nu intra in vigoare mai devreme de 3 zile de la aparitia in MOf ( Art 78 ).Totusi, Romania se afla, incepand de azi noapte, in stare de alerta, care a fost declarata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dupa ce a expirat starea de urgenta.In aceste trei zile nu se pot aplica sanctiuni in cazul nerespectarii noilor reguli. Si asta pentru ca CCR a declarat OUG care reglementeaza starea de alerta constitutionala, insa in masura in care "actiunile si masurile dispuse nu vizeaza restrangerea exercitiului unor drepturi", care nu pot fi aprobate decat de Parlament.Asta inseamna ca abia odata ce legea promulgata azi de Iohannis intra in vigoare pot fi aplicate si sanctiuni."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 15 mai a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 251/13.05.2020)", anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa remis vineri la prima ora.Este vorba despre legea aprobata miercuri seara de Camera Deputatilor, ca for decizional.Actul normativ prevede, printre altele, si posibilitatea deschiderii teraselor, cu respectarea masurilor de protectie sanitara, prevedere introdusa de parlamentari si care nu se regasete in starea de alerta anuntata joi seara de oficialii de la Guvern.De asemenea, legea mai precizeaza ca, in cazul in care starea de alerta se instituie in cel putin jumatate de tara, este nevoie de incuviintarea Parlamentului in termen de 5 zile. In forma Guvernului aceasta prevedere nu exista, iar in forma adoptata de Senat, incuviintarea starii de alerta era necesara doar daca aceasta masura era luata la nivelul intregii tari.In plus, Parlamentul poate aduce modificari masurilor propuse de Guvern in starea de alerta.Ministrul de Interne, Marcel Vela, cel al Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat in MAI Raed Arafat au sustinut, joi noapte, o declaratie de presa in care au anuntat cum va arata starea de alerta in Romania, valabila timp de 30 de zile.Asadar, incepand de vineri, in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise se instituie, astfel incat nasul si gura sa fie acoperite.Tot din 15 mai,, exceptie facand aici magazinele care vand produse alimentare, farmaciile, magazinele de optica medicala si cele care comercializeaza produse electronice si electrocasnice cu vanzare la domiciliu.In schimb,