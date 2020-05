Iohannis a sesizat CCR cu privire la modificari ale Legii educatiei: Legea "creeaza un cadru legislativ confuz" cu privire la titularizare

Instituirea prin legea criticata a criteriului referitor la vechimea in ocuparea aceluiasi post - cel putin 3 ani - nu poate reprezenta insa un criteriu obiectiv si calitativ pentru obtinerea titularizarii

Se creeaza un cadru legislativ confuz, cu reglementari si conditionari diferite pentru aceeasi ipoteza normativa - obtinerea titularizarii, ceea ce afecteaza claritatea si predictibilitatea legii

Prin aceasta noua reglementare se perpetueaza o modalitate "paralela" de accedere la calitatea de titular in invatamantul preuniversitar, contrara derularii in conditii optime a procesului de invatamant in cadrul unui sistem national de invatamant predictibil si functional, aspect ce este de natura sa conduca la denaturarea regimului juridic al institutiei titularizarii, sa genereze discriminari in interiorul sistemului

Ziare.

com

Seful statului considera ca legea "creeaza un cadru legislativ confuz, cu reglementari si conditionari diferite pentru aceeasi ipoteza normativa -".Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, miercuri, CCR cu privire la Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011"In data de 8 mai 2020, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Consideram ca legea contravine normelor si principiilor constitutionale prevazute de art. 1 alin. (5) si de art. 147 alin. (4) raportate la cele ale art. 1 alin. (5) si art. 16 alin. (1) din Constitutie", sustine seful statului.Printre argumentele retinute de seful statului se afla urmatoarele:"De asemenea, notiunea de 'viabilitate a postului/catedrei', utilizata in textul de lege criticat, are un caracter vadit imprecis. Totodata, Curtea a aratat ca o asemenea reglementare configureaza o institutie cu un regim juridic confuz, care permite dobandirea calitatii de cadru didactic titular in alte conditii decat prin promovarea unui concurs. Instanta constitutionala a argumentat ca se creeaza astfel, fara o justificare rationala si in directa legatura cu scopul urmarit de legiuitor, o procedura de titularizare distincta si diferita de cea obisnuita, bazata pe concurs, aspect ce duce la aplicarea unui tratament diferentiat, dar nejustificat, pentru o categorie de cadre didactice care se afla intr-o situatie identica cu toate celelalte.Avand in vedere toate aceste aspecte, dispozitiile articolului unic pct. 2 si 6 al legii deduse controlului de constitutionalitate - prin care se instituie posibilitatea pentru cadrele didactice sa devina titulari in sistemul de invatamant preuniversitar - sunt discriminatorii si contrare art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, intrucat permit recunoasterea calitatii de titular in invatamantul preuniversitar intr-o alta modalitate decat concursul, care este obligatoriu pentru toate celelalte persoane care doresc sa ocupe un post didactic de titular", se mai arata, printre altele, in sesizarea adresata de presedintele Iohannis CCR.