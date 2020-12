Iohannis a trimis in Parlament, spre reexaminare, legea prin care clientii unor banci erau exonerati de la rambursarea primei de stat

Seful statului sustine ca actul normativ trebuie reanalizat de Legislativ astfel incat interventiile legislative sa fie clare si previzibile, in acord atat cu regulile si principiile constitutionale, cat si cu si jurisprudenta instantei constitutionale.Argumentele sefului statului, potrivit comunicatului de presa transmis de Administratia Prezidentiala:"Legea privind exonerarea clientilor bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentand prima de stat si accesorii are ca obiect de reglementare exonerarea clientilor bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ de la rambursarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a sumelor reprezentand prima de stat datorate ca urmare a constatarilor Curtii de Conturi prin deciziile emise in anul 2015, precum si a accesoriilor aferente. Totodata, legea exonereaza de la plata si impozitul pe venit, contributiile sociale si obligatiile fiscale accesorii sumelor prevazute la alin. (1), consecinta a constatarii Curtii de Conturi. Impozitul pe venit, contributiile sociale si alte sume derivand din obligatii fiscale accesorii sumelor prevazute la alin. (1) incasate pana la data intrarii in vigoare a legii nu se restituie.Insa, prin raportare la obiectul de reglementare si la continutul normativ al legii, consideram ca legea transmisa la promulgare trebuie sa fie reanalizata de Parlament, astfel incat interventiile legislative sa fie clare si previzibile, in acord atat cu regulile si principiile constitutionale, cat si cu si jurisprudenta instantei constitutionale. Din aceasta perspectiva, consideram ca pentru o stabilire cat mai clara a sferei de reglementare a legii si pentru asigurarea claritatii si previzibilitatii normei este necesara clarificarea sintagmei "deciziile emise in anul 2015" din cuprinsul art. 1 din lege. O astfel de solutie legislativa trebuie sa se intemeieze pe criterii obiective si rationale, astfel incat sa fie prevazute in mod clar atat sfera beneficiarilor sai, cat si cea a autoritatilor carora le revine aplicarea deciziile vizate de legiuitor.De asemenea, apreciem necesara reexaminarea dispozitiilor art. 2 din lege, potrivit carora: "Se confirma in mod expres ca dispozitiile legale, aplicabile clientilor parte la contractele de economisire creditare incheiate inainte de modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 164/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului cu privire la dreptul la prima de stat trebuie interpretate in sensul ca: a) orice persoana fizica, indiferent de varsta, poate incheia contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe banci de economisire si creditare in domeniul locativ si poate beneficia de prima de stat daca indeplineste celelalte conditii expres prevazute de lege in ceea ce privesti acordarea acesteia; si b) clientii care au incheiat un contract de economisire-creditare cu o durata de peste 5 ani, pot beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ daca pana la implinirea duratei minime de economisire nu au existat retrageri totale sau partiale din soldul economisit".Aparent, dispozitiile art. 2 din lege sunt redactate sub forma unei norme interpretative. Referitor la aceste tipuri de norme, legiuitorul are - potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale - indrituirea constitutionala de a adopta acte normative de interpretare, respectiv legi care sa nu aduca insa elemente novatoare fata de legea interpretata (Decizia nr. 619/2016). Astfel, prin jurisprudenta sa, Curtea a retinut ca legea interpretativa este "(...) un act legislativ care este adoptat fie pentru a explicita o lege interpretabila/neclara, imprecisa, lipsita de previzibilitate in sensul precizarii/deslusirii vointei legiuitorului, fie pentru a pune capat interpretarii constante pe care autoritatile administrative sau judiciare o dau unei legi, in contradictie cu intentia si cu scopul in care legiuitorul adoptase legea, ipoteza in care se poate ajunge la incetarea sau modificarea unei practici administrative sau judiciare, inclusiv a efectelor deciziei pronuntate pentru unificarea practicii judiciare sau pentru dezlegarea unor probleme de drept" (Decizia Curtii Constitutionale nr. 61/2017, par. 36).In acelasi timp, potrivit art. 69 alin. (2) din Legea nr. 24/2000: "(2) Interpretarea legala intervenita potrivit alin. (1) poate confirma sau, dupa caz, infirma ori modifica interpretarile judiciare, arbitrale sau administrative, adoptate pana la acea data, cu respectarea drepturilor castigate".In plus, apreciem ca sintagma "orice persoana fizica, indiferent de varsta poate incheia contracte de economisire - creditare" din cuprinsul art. 2 din lege trebuie sa fie corelata si cu dispozitiile art. 37 - 48 din Codul civil referitoare la capacitatea de exercitiu. Astfel, in conditiile in care dispozitiile art. 2 lit. a) din lege nu contin o trimitere expresa la normele generale din materia capacitatii de exercitiu prevazute de art. 37-48 Cod civil, acestea par sa instituie - cel putin pentru contractele de economisire-creditare - o exceptie de la regula potrivit careia minorii ce nu au implinit varsta de 14 ani, nu au capacitate de exercitiu, precum si aceea conform careia minorii cu capacitate de exercitiu restransa incheie actele juridice cu incuviintarea parintilor sau, dupa caz, a tutorelui, iar in cazurile prevazute de lege, si cu autorizarea instantei de tutela.In absenta unor clarificari si a unor distinctii intre situatiile juridice realizate in intregime inainte de intrarea in vigoare a legii noi, precum si efectele produse de acestea inainte de acest moment (facta praeterita), situatiile juridice in curs de formare, modificare sau stingere la data intrarii ei in vigoare (facta pendentia) si situatiile juridice care se vor naste, modifica sau stinge dupa intrarea in vigoare a legii noi, precum si efectele viitoare ale situatiilor juridice trecute (facta futura), consideram ca natura juridica si efectele dispozitiilor art. 2 sunt neclare.Alaturarea unui articol interpretativ - cu valente retroactive - unei norme care reglementeaza o masura de exonerare a clientilor bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentand prime de stat si accesoriile aferente reprezinta un procedeu legislativ atipic si din perspectiva unitatii obiectului de reglementare, cu atat mai mult cu cat jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la normele interpretative vizeaza atat limitele, cat si necesitatea unei prudente in adoptarea unor astfel de dispozitii".