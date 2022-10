Iohannis: Activitatea de justitie e pusa public la indoiala tocmai de acele persoane chemate sa raspunda in fata legii

Ceremonia de primire la Cotroceni a absolventilor Institutului National al Magistraturii a avut un fir rosu foarte clar: independenta Justitiei nu se tranzactioneaza. Despre aceasta au vorbit atat presedintele, cat si reprezentantul tinerilor magistrati, cei doi facand aluzie la ultimele evenimente, in care activitatea de justitie a fost pusa public la indoiala.

Klaus Iohannis a tinut un discurs mobilizator in fata absolventilor, in care le-a vorbit despre componenta morala a profesiei pe care si-au ales-o si fara de care statul de drept este in pericol.

"Profesia dumneavoastra presupune construirea de caractere morale pentru societatea in care traim. Sunteti si trebuie sa ramaneti modele de comportament, aratand ca valorile in care credeti si in slujba carora ati ales sa va desfasurati activitatea reprezinta un mod de viata. (...) Tin sa va spun ca v-ati ales o meserie care, poate mai mult ca oricare alta, e strans legata de parcursul democratic al statului. Intelegerea acestei indisolubile legaturi e esentiala pentru protejarea valorilor statului de drept, valori de altfel universale si profund umane", a spus presedintele.

Presedintele Iohannis a tinut sa le reaminteasca tinerilor magistrati ca au o meserie care ii incurca tocmai pe cei chemati sa raspunda in fata legii.

"Investirea dumneavostra in functie survine intr-un moment in care activitatea de justitie e pus pusa public la indoiala tocmai de acele peroane chemate sa raspunda in fata legii. Aceasta tentativa nu trebuie sa va abata de la principiile constitutionale ale egalitatii si impartialitatii. Sunteti in prima linie a apararii principiilor fundamentale pe care se consolideaza orice stat de drept autentic", a adaugat acesta.

Presedintele i-a si incurajat pe viitorii judecatori si procurori, amintindu-le de sustinerea pe care societatea civila o are pentru o justitie independenta: "In aceste eforturi nu sunteti singuri. Alaturi de noi sunt romanii care si-au aratat sustinerea pentru o justitie independenta si dreapta, pentru o societate in care coruptia este combatuta si in care nimeni nu este mai presus de lege, iar drepturile si libertatile fundamentale sunt garantate si protejate".

"O natiune nu poate exista in afara dreptului, cum nu poate exista fara teritoriu sau limba. Legea si independendenta celor din justitie nu sunt negociabile si nici tranzactionabile", a concluzionat Klaus Iohannis.

Justitia libera a fost conceptul-cheie si al mesajului transmis de reprezentantul tinerilor magistrati. Ca si cum ar fi preluat o stafeta invizibila de la presedintele Iohannis, acesta a amintit ca independenta magistratilor trebuie garantata in mod real si mai ales nu trebuie pusa la indoiala, prin declaratii ale celor care ocupa demnitati publice in stat.

"In contextul actual din societatea romaneasca, dorinta generatiei noastre e ca independenta magistratilor sa fie protejata atat teoretic, cat si practic, prin legislatie, si prin declaratiile publice ale celor care ocupa functii de demnitate publica.

Independenta Justitiei trebuie raportata atat la cetateni, cat si la magistrati si la celelalte puteri ale statului. (...) Pentru a realiza aceasta sarcina este esential ca reprezentantii celorlalte puteri in stat sa transmita semnale de sustinere si incredere, ceea ce ar fi o reala confirmare a sustinerii independentei Justitiei.

Apararea independentei Justitiei presupune si obligatia noastra de a ne asigura ca orice propunere legislativa nu devine o piedica in cale indeplinirii obligatiei de a apara drepturile si libertatile fundamentale", a argumentat acesta.

Iohannis i-a primit, marti, la Cotroceni pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). La ceremonia de la Cotroceni a fost prezent si ministrul Justitiei, fiind prima intalnire intre Klaus Iohannis si Tudorel Toader, dupa izbucnirea scandalului privind DNA.

De asemenea, au mai participat presedintele CCR, Valer Dorneanu, presedintele CSM, Simona Marcu, presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, procurorul general Augustin Lazar.

Care e contextul la care face referire presedintele

Discursul presedintelui vine in contextul in care, joi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta mult asteptatul raport privind activitatea manageriala la DNA.

Toader a decis aceasta data, dupa ce, saptamana trecuta, a precizat ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA, iar distinct de acel raport, va face o informare de presa in care va prezenta continutul raportului cu privire la activitatea DNA.

Special pentru a clarifica situatia DNA, Tudorel Toader s-a intors de urgenta din Japonia, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut sa isi intrerupa de urgenta vizita oficiala pe care o intreprindea, in contextul scandalului Cosma-DNA.

Scandalul a fost declansat de fostul deputat PSD Vlad Cosma care a difuzat la Antena 3 mai multe inregistrari in care discuta cu fostul procuror DNA Mircea Negulescu si cu procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, privind fabricarea unor probe. Discutiile se refereau la ancheta intr-un dosar aflat pe rolul DNA Prahova.

