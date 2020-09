Iohannis afirma ca nu s-a testat pentru ca nu a fost in contact cu nicio persoana bolnava: "Eu port masca la toate intalnirile, evit participarea la evenimente aglomerate"

"Eu port masca la toate intalnirile, evit participarea la evenimente aglomerate. Recomand tuturor romanilor sa fie precauti. E mai bine, e mai sanatos", a sustinut Iohannis.Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, in conferinta de preas, de cate ori s-a testat pentru noul coronavirus."Nu m-am testat fiindca nu am fost in contact cu nicio persoana bolnava. Testarile se fac atunci cand exista banuiala de posibila contaminare. Eu port masca la toate intalnirile, evit participarea la evenimente aglomerate. Recomand tuturor romanilor sa fie precauti. E mai bine, e mai sanatos", a replicat Klaus Iohannis.