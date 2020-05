Iohannis, amendat cu 5.000 de lei pentru declaratiile despre maghiari: Decizie politica, voi ataca in instanta

UPDATE 1

decizia "este una profund politica, presedintele Romaniei va contesta aceasta hotarare la instanta competenta

Ciolacu: Iohannis are obligatia de a cere public scuze

Declaratia sefului statului a fost facuta de la Cotroceni, in contextul scandalului privind autonomia Tinutului Secuiesc.Administratia Prezidentiala a transmis ca Iohannis a luat act de hotararea CNCD, insa, avand in vedere ca"."Afirmatia domnului Klaus Werner Iohannis: 'Jo napot kivanok, PSD! (Va doresc o zi buna, PSD). Este incredibil, dragi romani, ce se intampla in Parlamentul Romaniei. PSD a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege prin care da autonomie larga Tinutului Secuiesc.Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD! Este incredibil ce intelegeri se fac in Parlamentul Romaniei! In timp ce noi, eu, guvernul, celelalte autoritati ne luptam pentru vietile romanilor, ne luptam ca sa scapam de aceasta pandemie, PSD, marele PSD, se lupta in birourile secrete din Parlament, ca sa dea Ardealul Ungurilor. Jo napot, Ciolacu! (Buna ziua, Ciolacu) Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, in schimbul acestei intelegeri? Vedeti, dragi romani, asta inseamna o majoritate toxica, majoritatea toxica pesedista.De aceea, dragii mei, se intelege acum poate mai bine de ce am vrut alegeri anticipate. Eu nu mai vreau ca problemele importante ale natiunii sa fie hotarate de PSD. Eu nu mai vreau ca aceasta majoritate toxica pesedista sa hotarasca impotriva Romaniei si impotriva romanilor.Este inadmisibil asa ceva si, pana cand sunt eu presedintele Romaniei, o astfel de lege nu va exista. Va multumesc!', conform art. 2 alin. (1) si art. 15 din O.G. 137/2000, republicata.", se arata intr-un comunicat remismiercuri.La randul sau, in reactie la amenda incasata de seful statului, liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis ca Iohannis trebuie sa ceara scuze public si sa promita "romanilor ca nu va mai incerca sa-si tina partidul in viata cu teme nedemne pentru un presedinte european"."Derapajul presedintelui privind Ardealul a fost sanctionat astazi de CNCD. Un gest necesar, dar simbolic. Din pacate, raul pe care Iohannis l-a facut prin discreditarea functiei prezidentiale ramane imens.Presedintele ar fi trebuit sa stie ca, in Europa sec. XXI, nu mai poate veni cu asemenea petarde grosolane in spatiul public. A facut Romania de ras in toate cancelariile europene!Prioritatile romanilor sunt altele, domnule Iohannis! Si ar trebui sa intelegeti inclusiv acest lucru!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook. Amintim ca presedintele Iohannis a sustinut la sfarsitul lunii aprilie amendata declaratie, dupa ce un proiect de lege care prevedea acordarea de autonomie pentru Tinutul Secuiesc a trecut tacit de Camera Deputatilor , fiind inaintat catre Senat.In aceeasi zi, CNCD a anuntat ca face verificari cu privire la afirmatiile presedintelui, dupa ce Asociatia pentru Protectia Drepturilor Minoritare "Miko Imre" a depus o cerere in acest sens.Ulterior acestor declaratii, senatorii au respins, cu majoritate de voturi , legea privind autonomia Tinutului Secuiesc.