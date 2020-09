Iohannis anunta "proceduri" la intrarea in tara in contextul cresterii numarului de infectari cu coronavirus in Europa

"E posibil sa avem nevoie si noi de proceduri. Sper sa nu fie reintroduse noi restrictii", afirma Iohannis. El le recomanda romanilor care traiesc in alte state sau merg in vizite sa se informeze foarte bine.Intrebat daca s-a discutat despre introducerea de noi restrictii privind persoanele care revin in Romania, Iohannis a afirmat: "Trebuie sa recunoastem ca in masura in care avem tot mai multe persoane infectate in Europa in general, statele au inceput sa reintroduca restrictii pentru intrarea in tara. E posibil sa avem nevoie si noi de proceduri. Sper sa nu fie reintroduse noi restrictii"."Avem CNSU care se ocupa de aceste lucruri. Ce pot sa spun pentru romanii care traiesc in afara tarii sau merg in vizite de lucru - sa se informeze foarte bine si sa respecte masurile impuse de autoritatile din acele state", a completat Iohannis.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat, in 23 septembrie, ca specialistii discuta despre solicitarea unui test negativ de coronavirus la intrarea in tara a celor care vin din tari din zone de risc si se vor face propuneri CNSU si Guverului in acest sens. Varianta principala care se discuta este sa se ceara un test nu mai vechi de 72 de ore.