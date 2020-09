Iohannis, apel catre romanii din dispora sa se inscrie pentru votul prin corespondenta: Nu avem nicio garantie ca se vor putea deschide sectii de votare in toate tarile

"Cand am promovat votul prin corespondenta - si poate va amintiti ca am fost unul dintre principalii promotori - ne-am gandit ca e bine sa poata vota romanii din diaspora si daca nu pot ajunge la o sectie de votare. Nu ne-am gandit atunci la pandemie, dar iata ca procedura votului prin corespondenta e utila", a declarat, miercuri, Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa.Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel la romanii din diaspora: "As vrea sa fac un apel catre romanii din Diaspora sa se inscrie la votul prin corespondenta. Nu avem nicio garantie ca se vor putea deschide sectii de votare in toate tarile unde avem romani care vor sa isi exprime votul. De aceea e important ca romanii din diaspora sa se inscrie la votul prin corespondenta, altfel exista posibilitatea ca ei sa nu poata vota".La alegerile parlamentare, romanii din diaspora vor putea vota pe durata a doua zile. Din cauza pandemiei de coronavirus , insa, in unele state nu va fi permisa organizarea sectiilor de votare.Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat ca pana joi, ora 14.00, un numar de 4.248 de alegatori romani din strainatate au optat pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, in timp ce pentru votul in sectiile de votare s-au inscris 1.433 de romani din diaspora.