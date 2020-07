Iohannis: Avem peste 1.000 de persoane detectate cu noul coronavirus. E foarte trist, dar tristetea nu rezolva problema

"Vestea proasta pe astazi este ca suntem in prima zi in care avem peste 1.000 de persoane detectate cu noul coronavirus. E foarte trist, dar tristetea nu rezolva problema. Problema putem sa o rezolvam impreuna, respectand masurile de distantare, purtand masca. Acum Guvernul are la dispozitie noul instrument, noua lege care relgementeaza izolarea, carantinarea, dar nicio lege nu opreste un virus. Aici e nevoie de contributia noastra a tuturor", a declarat Klaus Iohannis miercuri la Palatul Cotroceni, dupa o intalnire cu premierul si cativa membri ai Guvernului pentru discutii despre fondurile europene.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri alte 1,030 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore, acesta fiind ce lmai mare numar de cazuri zilnice de la conformarea epidemiei de COVID-19 in Romania. Bilantul este de 40.163 de persoane infectate.De asemenea, 27 de persoane au decedat - 2 fiind in categoria de varsta 30 - 39 de ani - numarul total ajungand la 2.101. Bucurestiul are cele mai multe cazuri noi, 152, urmat de Arges - 89 si Prahova - 70 de cazuri. Judetul Harghita nu are niciun caz nou, iar Satu Mare are doar un caz in plus fata de ziua precedenta.