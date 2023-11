Iohannis blocheaza in extremis atacul lui Liviu Dragnea la legile anticoruptie

La exact o luna si o saptamana de la venirea la putere, Liviu Dragnea si PSD genereaza prima criza politica majora.

In noaptea de marti spre miercuri, la Ministerul Justitiei condus de Florian Iordache, s-au scris doua ordonante de urgenta care ar fi trebuit aprobate miercuri dimineata, in sedinta de guvern, ordonante care vizau eliberarea coruptilor din inchisori si albirea judiciara a lui Liviu Dragnea care ar fi putut obtine, apoi, pozitia mult visata de prim-ministru.

Strategia pe care a aplicat-o conducerea PSD a fost asemanatoare cu cea din 10 decembrie 2013, zi denumita si Martea Neagra, cand acelasi Florian Iordache cu un grup de juristi USL aveau un scop identic - acela de a-i scoate pe corupti din inchisoare si anihilarea legislatiei anticoruptie.

Victor Ponta, prim-ministrul de atunci, a plecat strategic in strainatate la inmormantarea liderului sud-african Nelson Mandela si i-a lasat acasa pe Liviu Dragnea, vicepremier, si pe Florian Iordache, deputat PSD, sa impuna in Parlament legea amnistiei si gratierii.

De doua ori aceeasi strategie

Se pare ca acel scenariu i s-a parut potrivit actualului sef PSD care si-a propus sa profite de evenimentul de investire a lui Donald Trump la Casa Alba ca sa plece din tara si l-a lasat pe premierul Grindeanu si pe ministrul Justitiei, Florian Iordache, sa salveze coruptii prin ordonante de urgenta.

Secretomania legata de ordinea de zi a sedintei de guvern a sunat alarma si mai multi jurnalisti au scris despre posibilitatea ca in dimineata zilei de miercuri sa aiba loc un nou atac menit sa anuleze legislatia impotriva coruptiei.

Presedintele Klaus Iohannis a avertizat Guvernul in mod public sa nu ia decizii fara ca institutiile de aplicare a legii si societatea civila sa nu fie consultate, dar numai sosirea intempestiva a sefului statului la Palatul Victoria care a decis, conform Constitutiei, sa prezideze sedinta de guvern a oprit ordonantele Iordache. Deocamdata.

Sorin Grindeanu trebuie sa fi fost socat de venirea presedintelui, primul recunoscand intr-o conferinta de presa ca a fost informat de SPP cu numai zece minute inainte.

Este pentru prima data in acest mandat in care Klaus Iohannis se foloseste de prerogativele constitutionale pentru a bloca un atac la adresa Justitiei.

In acest moment, e prea devreme sa vorbim despre implicatiile politice ale confruntarii de astazi, dar, in mod sigur, nu va ramane fara urmari.

In urma cu patru ani, Martea Neagra a declansat ruperea USL, despartirea brutala dintre Victor Ponta si Crin Antonescu, care, atunci, nu a vrut sa sustina atacul legislativ pregatit de PSD.

Intre ciocan si nicovala

In mod sigur, si criza politica declansata astazi de PSD va avea urmari. Chiar daca pe moment presedintele, societatea civila si partidele de opozitie PNL si USR au castigat o batalie, Liviu Dragnea nu se va opri.

Va continua sa puna presiune pe prim-ministrul Sorin Grindeanu, dar si pe ministrul Justitiei pentru a se pune la adapost de rigorile legii. Liviu Dragnea, pe langa condamnarea cu suspendare pe care o are pentru coruptie, este judecat si intr-un dosar de abuz in serviciu.

In opinia mea, cred ca Liviu Dragnea a fortat mult lucrurile, iar acum este prins intre ciocan si nicovala, amenintarea cu o noua condamnare sau declansarea unei crize politice majore prin suspendarea presedintelui Klaus Iohannis.

In ambele situatii, sansele de reusita ale actualului lider PSD sunt destul de mici. Chiar daca PSD nu are o mare opozitie in Parlament, in randul clasei de mijloc, social-democratii nu se bucura de prea multa simpatie, iar aici se afla intregul arsenal de valori si simboluri care definesc identitatea unei natiuni.

O revolta in randul acestei clase, o noua Piata Universitatii in contextul de azi ar fi devastatoare pentru PSD, iar Liviu Dragnea nu a uitat protestele de dupa Colectiv din anul 2015 cand, desi social-democratii aveau majoritatea in Parlament, au fost obligati la presiunea opiniei publice sa accepte un guvern tehnocrat condus de Dacian Ciolos.

Prin manevrele de azi, PSD a pierdut o mana importanta in jocul de poker cu Palatul Cotroceni. Din pacate, pericolul nu a trecut, iar in perioada urmatoare ne asteapta noi surprize neplacute. Ca dovada, textele ordonantelor emise azi de Ministerul Justitiei.

