Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a-l decora pe Octav Bjoza, presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, este criticata de Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului MCA Romania.

Nemultumirea vine dupa ce in mass-media au aparut imagini de la comemorarea unor legionari la care a participat si Octav Bjoza.

"MCA Romania ia act, cu dezamagire, de decizia presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, de a acorda Ordinul National 'Steaua Romaniei' in grad de Cavaler unui detinut politic care se afiseaza public cu un partid sustinator al Miscarii Legionare si al neo-nazismului.

Condamnarea atrocitatilor comise de dictatura comunista este o datorie a fiecarui om politic din Romania. Sistemul criminal comunist l-a aruncat in inchisoare pe domnul Octav Bjoza, presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania, i-a distrus viata, i-a persecutat familia si i-a refuzat drepturile universale ale oricarei fiinte umane.

Aceste crime comise de regimul comunist nu anuleaza crimele comise de legionari impotriva evreilor din Romania. Faptul ca, in Romania post-comunista, domnul Bjoza a ales sa impartaseasca idealurile Miscarii Legionare, sa omagieze ideile si credintele acestei miscari politico-religioase criminale, este profund regretabil.

Presedintele Romaniei insa, prin puterea in increderea cu care a fost investit, are obligatia a trasa linia fina dintre eroul anti-comunist si participantul activ la activitati omagiere a unei Miscari criminale antisemite", se arata intr-un comunicat publicat de Adevarul.

Reprezentantii MCA Romania cer Administratiei Prezidentiale sa se delimiteze clar de Miscarea Legionara.

"Decorarea unui sustinator, declarat, al Miscarii Legionare, cu Ordinul National 'Steaua Romaniei' poate fi interpretata ca o omagiere adusa, de Administratia Prezidentiala, acelei miscari nationaliste, fasciste, criminale.

Fara condamnarea explicita a Miscarii Legionare, fara delimitarea clara a Administratiei Prezidentiale de ideile Miscarii Legionare propovaduite activ, imbratisate, omagiate si data drept exemplu de catre domnul Bjoza, presedintele Romaniei, pentru noi, a semnat un dezamagitor act de populism", se arata in comunicatul MCA Romania.

Reactia lui Bjoza

Octav Bjoza s-a aratat surprins.

"Este revoltator! Nu am fost, nu sunt si nu voi fi niciodata antisemit. (...) Cand sunt comemorati luptatorii anticomunisti, noi suntem cu ale noastre, legionarii cu ale lor. Probabil se refera la comemorarea de la manastirea Constantin Brancoveanu de la Sambata de Sus. Eu fiind din Brasov am participat la ceremonial, ei au avut drapel, a fost treaba lor.

Irascibilitatea nu ajuta nimanui. Lucrurile trebuie discutate cu calm si fara patima. Am sustinut intotdeauna ca unii dintre legionari au avut parti bune. Faptele rele trebuie judecate separat, infierate, astfel incat sa nu se mai repete", a declarat Octav Bjoza.

In opinia sa, "nu trebuie judecati toti in bloc, in masa".

"Asa cum nu judecam nici toti membrii PCR, care au fost 4-5 milioane. (...) Sunt de acord ca legionarii care au comis crime sa fie pedepsiti. Dar, repet, nu trebuie toti judecati in bloc", a mai spus el.

Luni, presedintele Klaus Iohannis a semnat primul decret de decorare a unei personalitati, cel ales pentru a fi cinstit in acest fel fiind Octav Bjoza, presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici.

La scurt timp, presa centrala a reamintit ca in 2009, Octav Bjoza a participat la comemorarea unor martiri legionari, imaginile fiind postate pe YouTube de miscarea Noua Dreapta filiala Brasov.

"N-am lipsit niciodata de la acest eveniment. Este un prilej de pomenire, de comemorare, un prilej cu care trebuie sa plecam de aici mai puternici, cu bateriile incarcate, mai obligati in a rezolva ceea ce n-am putut face pana acum.

Nu sunt legionar, nu am fost si e prea tarziu sa mai devin. Dar norocul meu a fost ca la varsta de 19 ani sa fiu educat in temnitele comuniste de unii dintre ei. Mi-au marcat tot restul vietii. De la ei am invatat pentru totdeauna ca nimic, fiule, nu se poate realiza fara morala (...) Tot ei mi-au atras atentia ca neamul romanesc este bantuit de tradatori, de vanzatori de tara si au avut dreptate. Si din cauza asta ii voi purta in mintea si sufletul meu, cate zile voi avea. (...)

Fie ca acest monument, ca acest loc sfant pentru noi, sa dainuie peste veacuri spre a vorbi tinerilor de azi si celor ce vor veni dupa noi despre lupta si jertfa lor", a spus presedintele AFDPR.

