Iohannis: Daca situatia se va inrautati, atunci nu voi ezita sa declar din nou stare de urgenta. Nu vor urma trei zile fara restrictii

Ziua de astazi este ultima zi din cea de a doua perioada de 30 de zile pe parcursul careia Romania s-a aflat in stare de urgenta introdusa prin decret prezidential, din cauza pandemiei de COVID-19.Presedintele Iohannis le-a multumit medicilor si tuturor romanilor care au respectat pana acum restrictiile, salvand astfel vieti amenintate de Covid-19, si a cerut tuturor sa se comporte in continuare responsabil, respectand regulile de pana acum, precum purtarea de masti, respectarea distantarii sociale sau telemunca."Nu vor urma trei zile fara restrictii. Avem un cadru legal in vigoare si in baza lui vor fi luate toate deciziile pentru ca inclusiv in urmatoarele 3 zile sa pastram toate regulile necesare, pentru ca sanatatea si viata cetatenilor sa nu fie puse in pericol", a subliniat Klaus Iohannis.- Suntem la finalul a doua luni dificile, in care cei mai multi dintre dvs, ati respectat cu strictete restrictiile instituite.- Printr-un efort national am reusit sa stopam raspandirea rapida a epidemiei si sa limitam numarul de victime. Sunteti eroii acestui efort national. Va multumesc!- Impreuna am salvat vieti! Asa arata o natiune puternica si unita. La fel trebuie sa continuam si in lunile urmatoare. Lupta cu virusul nemilos e departe de a se fi incheiat.- La data de 16 martie Romania a intrat in stare de urgenta, printre primele tari care au facut asta. A fost o decizie buna, o confirma numarul redus de infectari si decese.e. Fara aceste masuri, precum carantinarea unor localitati, restrictiile de circulatie, inchiderea scolilor etc, numarul victimelor ar fi fost mult mai mare.- Unde se afla Romania acum? Sunt peste 16.000 de cazuri de imbolnavire, trendul epidemiologic este in usoara scadere. Numarul de cazuri vindecate este de 9.053.- Pe toata durata starii de urgenta nu s-a depasit capacitatea de TI.- Capacitatea de testare a crescut la un numar de 10463 de testari pe zi.- Multumesc inca o data medicilor si personalului medical pentru eforturile extraordinare.- Romania a fost foarte putin pregatita, in rezerva statului nu am gasit materialele necesare. Am reusit sa achizitionam rapid tot ce am avut nevoie.- Situatia ne-a pus in fata o oglinda nemiloasa pentru esecul din 30 de ani. E nevoie de o reforma a statului. E obligatoriu sa incepem resetarea pentru a putea dezvolta tara.- Sanatatea, educatia, administratia, sistemele ignorate si capusate trebuie sa fie prioritatile noastre. Altfel, statul se indoaie.- Ne-am confruntat si cu o legislatie insuficienta.- Guvernul e obligat sa se adapteze putinelor resurse, in timp ce in Parlament, politicieni vechi si retrograzi au incercat sa demonteze putinele instrumente.- Situatia nu mai poate continua, legislatia trebuie sa devina coerenta.- Aceasta perioada ne-a aratat si ce se poate obtine daca presedintele si Guvernul lucreaza ca o echipa.- De maine intram intr-o noua etapa. Medical, avem semnale pozitive, dar pericolul reprezentat de acest virus este departe de a fi trecut.- Unii politicieni iresponsabili alimenteaza ideea de vid legislativ. Nu vor urma trei zile fara restrictii. Avem un cadru legal in vigoare si in baza lui vor fi luate toate deciziile pentru ca inclusiv in urmatoarele 3 zile sa pastram toate regulile necesare, pentru ca sanatatea si viata cetatenilor sa nu fie puse in pericol.- Distantarea sociala, munca de acasa, respectarea normelor de igiena, purtatul mastilor de protectie sunt esentiale.- Daca situatia se va inrautati, atunci nu voi ezita sa declar din nou stare de urgenta. Sa nu compromitem tot ce am realizat pana acum cu mari sacificii.- Oamenii ii vor putea infecta pe altii fara sa stie.- Nimeni nu poate spune cand vom depasi pandemia, dar depinde de fiecare dintre noi ca acest lucru sa se intample cat mai repede.Va multumesc!***Reamintim ca Parlamentul a adoptat miercuri, in regim de urgenta, proiectul de lege propus de Guvern privind introducerea starii de alerta dupa expirarea starii de urgenta (astazi, 14 mai) insa, conform Constitutiei acest proiect nu va putea intra in vigoare pana luni, pentru ca a fost propus cu intarziere.In aceste conditii, premierul Ludovic Orban a anuntat astazi, la inceputul sedintei de guvern, ca in aceasta seara va fi adoptat cadrul legislativ care va permite introducerea unor restrictii si obligatii pentru cetateni incepand chiar de maine, cand va intra in vigoare starea de alerta.De asemenea, de la ora 20, la sediul MAI, a fost convocata prima sedinta a noului Comitet National pentru Situatii de Urgenta (CNSSU), condus de premierul Orban.