Iohannis: Dati-mi voie sa imi exprim admiratia celor din prima linie. De luni de zile au tinut epidemia sub control

Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ce a facut statul in ultimele patru luni pentru pregatirea spitalelor si a declarat: "S-au luat multe masuri si am reusit sa facem fata pandemiei pana in acest punct. Orice sistem public are limite. Am vazut, din pacate, acest lucru in alte tari din Europa cu sisteme performante, unde la momentul respectiv pandemia rasturnase calculele. Nu imi doresc sa ajungem in aceasta situatie, nici Guvernul nu isi doreste".Seful statului a transmis un mesaj de admiratie celor din linia intai."Dati-mi voie sa imi exprim admiratia celor din prima linie. De luni de zile au tinut epidemia sub control. Haideti sa fim seriosi, daca vrem ca lucrurile sa fie bine gesitonate, trebuie sa ii ajutam. Haideti sa ii ajutam noi, toti romanii pe medici. Sa purtam masca, sa pastram distanta si astfel sa prevenim supraaglomerarea spitalelor din Romania", a mai transmis Iohannis.Primul caz de coronavirus a fost inregistrat in Romania in 26 februarie.