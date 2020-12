Mesajul lui Iohannis de Ziua Minoritatilor Nationale: E esential ca toate fortele politice sa inteleaga necesitatea eliminarii discursului urii, a agendei sovine si extremiste

"Onoram, in aceasta zi, rolul esential pe care toate minoritatile nationale il ocupa in societatea, in istoria si in proiectele viitoare ale tarii noastre", afirma seful statului in mesajul prezentat de consilierul prezidential Sergiu Nistor in cadrul evenimentului "Ziua Minoritatilor Nationale - Contributii la cunoasterea patrimoniului etnologic al minoritatilor nationale", organizat online de Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti".Presedintele Iohannis subliniaza ca "Romania, in deplin acord cu valorile marii familii europene din care face parte, recunoaste importanta unitatii in diversitate, a bogatiei spirituale rezultate deopotriva din coexistenta istorica, din respectul reciproc, cat si din angajamentul actual pentru protejarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, etnice, religioase si lingvistice"."Ne vom putea bucura de prosperitatea si armonia sociala pe care cu totii ni le dorim doar prin contributia valoroasa a fiecareia dintre minoritatile nationale. Sunt convins ca vom reusi in acest demers, asa cum tot impreuna am construit parcursul democratic si pro-occidental al unei Romanii moderne, un stat de drept consolidat, bazat pe respectarea drepturilor omului.Este esential ca toate fortele politice responsabile sa inteleaga necesitatea eliminarii discursului urii, a agendei sovine si extremiste, iar eforturile tuturor sa se concentreze pe obtinerea cat mai multor beneficii pentru romani, ca urmare a apartenentei la o Uniune Europeana a securitatii si prosperitatii, eliberata de spectrul intolerantei si xenofobiei!", spune seful statului.CITESTE SI: VIDEO Drama primului roman condamnat la inchisoare pentru zadarnicirea combaterii bolilor: avea dizabilitati mintale grave si statea pe strazi