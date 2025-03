Iohannis, deplasare de urgenta la Bruxelles

Presedintele Klaus Iohannis va face o vizita neplanificata la Bruxelles, dupa ce Donald Tusk, liderul Consiliului European, a convocat pentru joi un summit extraordinar al Uniunii Europene pentru a formula un raspuns comun european la agravarea crizei reprezentate de fluxul de imigranti dinspre Africa de Nord.

Potrivit Stiri pe Surse, deplasarea de urgenta la Bruxelles se va face cu o delegatie restransa.

"Am decis sa convoc un Consiliu European extraordinar pentru joi pentru a analiza situatia din Mediterana. Aceasta situatie este dramatica si nu poate continua astfel. Nu putem accepta ca sute de oameni sa moara in timp ce incearca sa treaca marea catre Europa. Iata de ce am decis sa convoc un summit extraordinar", transmite Tusk, intr-o inregistrare postata pe YouTube.

Totodata, liderii statelor UE vor analiza modalitatile de ajutare a "celor mai afectate tari europene" si de accelerare a cooperarii cu tarile de origine a imigrantilor si cu cele de tranzit.

Summit-ul este organizat dupa ce premierul italian Matteo Renzi a facut apel duminica la un efort international sustinut impotriva traficantilor de fiinte umane dupa moartea a circa 800 de persoane in naufragiul unei ambarcatiuni cu imigranti in Marea Mediterana.

Comisia Europeana le-a prezentat luni ministrilor de Interne si de Externe ai statelor membre UE, reuniti de urgenta la Luxemburg, un plan in 10 puncte pentru actiuni imediate in vederea depasirii crizei imigrantilor din Mediterana, a anuntat ministrul de Interne german Thomas de Maizier.

Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Raad Al-Hussein, a sustinut luni ca Uniunea Europeana ar trebui sa adopte "o abordare mai sofisticata, mai curajoasa si mai putin dura" fata de imigrantii care adesea mor in incercarea de a ajunge in Uniunea Europeana in ambarcatiuni improprii.

