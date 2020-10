Iohannis, despre combaterea schimbarilor climatice: Suntem dispusi sa acceptam tinte destul de ambitioase, dar nu neconditionat. Pentru Romania este foarte important ca in faza de tranzitie sa folosim gazul natural

"Vom incepe discutiile pe tinte climatice, o tema extrem de sensibila, dar, in acelasi timp, extrem de importanta si pentru noi. Este vorba de felul in care Uniunea Europeana isi va seta ambitiile, cat de buni vrem sa fim, cat de performanti vrem sa fim, cum vrem sa ne ingrijim de masurile pe care le luam ca sa reducem impactul climatic total nefavorabil pe care putem sa-l constatam cu totii - furtuni, calduri excesive, ierni excesive. Este clar ca ceva trebuie facut", a declarat, joi, Klaus Iohannis.Potrivit acestuia, exista foarte multe discutii, exista propuneri de tinte climatice si se discuta tinta pentru anul 2030."Noi, eu, suntem dispusi sa acceptam tinte destul de ambitioase, dar nu sunt dispus sa accept tinte foarte ambitioase neconditionat. Pentru noi este important sa putem gestiona tranzitia spre o tinta ambitioasa, asta insemnand, evident, sa ne alegem singuri, sa fim lasati sa ne alegem mixul energetic si este, de asemenea, foarte important sa putem sa ne alegem cum facem tranzitia, ce fel de energie folosim. De exemplu, pentru Romania este foarte important ca in faza de tranzitie sa folosim gazul natural - de exemplu, cel din Marea Neagra. Deci, sunt conditii pe care le voi exprima foarte clar. Pe de alta parte, sunt dispus sa discutam tinte climatice ambitioase, fiindca aceste lucruri sunt foarte importante si pentru noi, in Romania, pentru societatea romaneasca", a mai declarat Klaus Iohannis.Pe agenda de discutii a reuniunii Consiliului European se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor climatice.In ceea ce priveste tema combaterii schimbarilor climatice, liderii Uniunii vor avea discutii referitoare la propunerea facuta de Comisia Europeana de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera pana la sfarsitul anului 2030 comparativ cu 1990.