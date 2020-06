Iohannis, despre conditiile PSD privind starea de alerta: Nu-mi doresc prelungirea starii de alerta cu masurile care acum sunt in vigoare. In fata bolii, ori esti precaut ori esti prost

Ziare.

"Nu ne dorim acest lucru. Nu a dorit nimeni aceasta epidemie, aceasta pandemie. Ea a venit peste noi ca am avut o guvernare sau alta, eu sunt muttumit ca am avut o guvernare liberala cu care am putut sa gestionam situatia. Din pacate, nu s-a terminat. Cu totii ne-am fi dorit.Este inca in comunitate virusul si pentru ca Guvernul sa aiba parghiile necesare este nevoie de prelungirea starii de alerta. Eu nu-mi doresc prelungirea starii de alerta cu masurile care acum sunt in vigoare. Vreau o varianta mai simpla, mai supla",a declarat presedinteleEl a precizat ca nu trebuie sane intoarcem in timp, facand apel la parlamentari sa inteleaga ca nu putem sa ne targuim pe voturi.Presedintele a precizat ca este nevoie de "justa masura". Conform lui Iohannis, unii fug dupa voturi, nu dupa sanatate."In fata bolii, ori esti precaut, ori esti prost", a afirmat Iohannis.