Iohannis, despre deschiderea scolilor: "Daca un primar spune ca nu are solutii, atunci nu vad de ce ar candida in continuare pentru pozitia de primar"

Iohannis a fost informat, miercuri, 12 august, in conferinta de presa, ca primarul Brailei a anuntat ca scolile sunt aglomerate si nu vor putea incepe cursurile si sa se respecte distantarea fizica, iar in Gorj multi romani intorsi din strainatate nu isi inscriu copiii la scoala, el fiind intrebat ce trebuie facut in aceste situatii."Toate aceste chestiuni trebuie lamurite in plan local. De aceea am subliniat ca decizia se descentralizeaza. Nu e posibil sa stabilim la Bucuresti daca intr-o scoala din Braila poate sa inceapa anul scolar sau nu. Provocarea acum pentru primari, consilieri, conducerea consiliilor judetene e sa gaseasca solutii in fiecare judet si localitate pentru ca acolo copiii sa mearga la scoala in conditii de siguranta. Daca un primar spune ca nu are solutii, atunci nu vad de ce ar candida in continuare pentru pozitia de primar", a afirmat Klaus Iohannis.