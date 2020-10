Iohannis, despre o eventuala carantinare a Capitalei: Propunerea trebuie sa vina de la experti. E evident ca unele autoritati, cum s-a intamplat in Bucuresti, s-au balbait

Iohannis a fost intrebat, miercuri, in conferinta de presa, despre carantinarea Capitalei si a judetelor cu rata de infectare peste 3."Aceasta propunere de carantinare trebuie sa vina de la experti. Nu am auzit nicio propunere care vizeaza Capitala sau judete intregi. Eu nu imi doresc sa ajungem la carantinarea Bucurestiului", a afirmat Iohannis.Ulterior, Iohannis a fost intrebat de ce nu a utilizat parghiile legale la fel cum a facut la inceputul pandemiei si de ce a ramas cumva pe margine si nu ca decident?"Am ramas destul de decident pot sa va spun, dar e evident ca unele autoritati, cum s-a intamplat in Bucuresti, s-au balbait. E clar ca autoritatile trebuie sa isi intre mai bine in rol, sa fie mai bine organizate, sa prevada evenimentele, sa le explice. Si da, lucrurile sunt duse la nivelul autoritatilor locale, fiindca acolo trebuie sa se ia decizia pentru fiecare localitate. E mult mai eficient, dar e relativ putin obisnuit pentru noi, acest principiu al subsidiaritatii e important in democratiile consolidate", a sustinut Iohannis.Intrebat, de asemenea, daca nu ar fi necesara revenirea la o asumare a deciziei la varf, pentru ca autoritatile locale ezita si nu au curajul sa ia decizia, Iohannis a replicat: "Se vor invata".