Iohannis, dupa deblocarea pachetului financiar european: Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme si investitii in sectoare cheie

"Acord important astazi prin deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene si a pachetului de relansare economica", a scris, joi seara, pe Twitter , presedintele Klaus Iohannis.Seful statului anunta ca "Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme si investitii in sectoare cheie, in beneficiul tuturor romanilor".Liderii Uniunii Europene au deblocat, joi, pachetul financiar in valoare de 1.800 de miliarde de euro pentru sustinerea redresarii economice din recesiunea provocata de pandemia de Covid-19, dupa ce au ajuns la un compromis cu Polonia si Ungaria, a declarat presedintele Consiliului, Charles Michel."Acord referitor la MFF (cadrul financiar multianual) si pachetul de redresare. Acum putem incepe implementarea si refacerea economiilor noastre. Pachetul nostru major de redresare va duce mai departe tranzatiile noastre digitale si ecologice", a afirmat Michel pe Twitter.Budapesta si Varsovia blocasera luna trecuta planul relansarii economice europene, din cauza implementarii unui mecanism pe care ele il considera arbitrar, care conditioneaza acordarea de fonduri europene de respectarea statul de drept, respectiv independenta justitiei, politica anticoruptie si libertatea presei.CITESTE SI: