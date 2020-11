Iohannis: Este esential ca Romania sa isi diversifice coerent arhitectura financiara, pentru a nu ramane blocati in paradigma in care doar statul "da banii" pentru dezvoltare

Seful statului a reiterat ideea unei reveniri a economiei, afectate de pandemia de coronavirus , si a precizat ca datele arata "ca economia revine pe calea redresarii". "Este esential ca Romania sa isi diversifice coerent arhitectura financiara, pentru a nu ramane blocati in paradigma in care doar statul "da banii" pentru dezvoltare", a transmis seful statului.Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in cadrul evenimentului organizat de Bursa de Valori Bucuresti cu ocazia aniversarii a 25 de ani de activitate bursiera. Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici Economice si Sociale."Felicit, astazi, la exact 25 de ani de la deschiderea primei sedinte de tranzactionare, Bursa de Valori Bucuresti pentru intreaga activitate si performantele obtinute.Aceasta zi este una aniversara pentru comunitatea financiara si ma refer la reprezentantii Bursei, ai autoritatilor de reglementare, ai companiilor listate sau in curs de listare.Dupa 25 de ani de piata bursiera, prin motivatia companiilor de mobilizare a capitalului pentru investitii, de imbunatatire a standardelor de management si eficienta, nivelul de capitalizare a ajuns la peste 100 miliarde de lei in prezent.Promovarea la statutul de piata emergenta secundara a atras cresteri consistente ale volumelor de tranzactionare in raport cu lunile anterioare, ceea ce indica optimism in privinta pietei noastre de capital.La inceputul acestui an, indicatorii privind pietele financiare aratau ca Romania beneficiaza de un climat investitional stabil. Din pacate, in contextul pandemiei de COVID-19, criza economica si-a facut simtita prezenta si in Romania, ca peste tot in lume.Exista insa semnale clare ca economia revine pe calea redresarii. Ultimele date statistice indica pentru Romania, cat si pentru economiile europene, o crestere consistenta a Produsului Intern Brut in trimestrul al III-lea, fata de trimestrul anterior, atunci cand economia a resimtit socul generalizat al crizei sanitare. De asemenea, rata somajului in economia noastra se mentine la putin peste 5%, iar pe pietele financiare investitorii isi pastreaza increderea in potentialul nostru de dezvoltare.Romania va beneficia, in urmatorii ani, de fonduri europene de 80 de miliarde de euro. Este o oportunitate reala de consolidare a potentialului nostru de crestere economica.Economia noastra va incepe sa integreze beneficiile unui nou model de dezvoltare, bazat pe investitii, inovare si competitivitate. Romania va avea infrastructura, va investi considerabil in digitalizare si tranzitia verde, va facilita crearea de ecosisteme antreprenoriale si va deveni mai atractiva ca destinatie de afaceri.In acest sens, unele aspecte ar merita sa se regaseasca mai elocvent in planuri si actiuni, indiferent daca sunt ale autoritatilor sau ale mediului de afaceri. O directie esentiala este educatia economica sanatoasa, cel mai eficient scut impotriva populismului financiar, iar o alta, piata romaneasca de capital, ca sursa reala de finantare a investitiilor.De exemplu, optiunea pentru investitii in tranzitia verde si transformarea digitala, asa cum ne propunem prin Planul National de Redresare si Rezilienta, ofera noi oportunitati si pentru piata autohtona de capital.In acelasi timp, este esential ca Romania sa isi diversifice coerent arhitectura financiara, pentru a nu ramane blocati in paradigma in care doar statul "da banii" pentru dezvoltare.Privind inainte cu optimism, incredere, dar si cu prudenta, va urez ca urmatorii 25 de ani de activitate bursiera sa vina cu mai multe avantaje si oportunitati, fructificate cu intelepciune, astfel incat bazele pe care le punem impreuna in prezent sa constituie temelia solida a dezvoltarii Romaniei in viitor!In incheiere, va doresc mult succes in activitate, putere de munca si sanatate!"CITESTE SI: Impozite pe cladiri, usor majorate, de anul viitor, propuse de Dominic Fritz, primarul orasului Timisoara