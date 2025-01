Iohannis ii invata pe bulgari cum sa lupte impotriva coruptiei, ei ne lauda: Am ramas in urma fata de prietenii nostri

Presedintele Klaus Iohannis sustine ca lupta anticoruptie din Romania "trebuie sa se duca cu toata hotararea si se duce", adaugand ca in tara noastra nu se face reforma pentru a obtine un raport MCV bun.

Un jurnalist de la Sofia a intrebat, in timpul conferintei de presa comune a presedintelui Iohannis si a omologului sau bulgar, "care este formula Romaniei pentru a umple inchisorile cu politicieni si de ce nu se intampla acest lucru si in Bulgaria", relateaza Mediafax.

"S-au facut pasi hotarati intr-o directie foarte buna" in ceea ce priveste independenta justitiei, a precizat Iohannis, adaugand ca acest lucru "a intarit evident si componenta de lupta anticoruptie".

"Inca de la inceput m-am exprimat explicit si clar in aceasta chestiune, si anume ca lupta anticoruptie trebuie sa se duca cu toata hotararea. Si se duce!", a spus seful statului roman.

Iohannis a vorbit si despre asteptarile cetatenilor, care vor o clasa politica mai responsabila.

"Cetatenii asteapta o clasa politica mai responsabila, asteapta transparentizarea deciziilor politice, asteapta predictibilitate si, evident, asteapta si o dezvoltare economica pe masura.

Toate aceste lucruri sunt posibile in masura in care terminam cu marea coruptie si atunci, procurorii si judecatorii au inteles foarte bine acest lucru. Acum este o faza foarte intensa de verificari si de combatere a coruptiei si vine intr-o perioada cand oamenii, prin vot, au aratat ca isi doresc altceva. Aceasta inseamna un vant nou in intreaga clasa politica", a explicat presedintele roman.

Klaus Iohannis a afirmat ca "cetatenii asteapta sa se infaptuiasca justitia, dar tot mai multi asteapta sa se faca dreptate sociala si acest lucru are o componenta importanta in lupta impotriva coruptiei, nu cu semnarii si cu declaratii, ci cu rezultate foarte concrete".

Seful statului a mentionat ca Romania nu face reforme si lupte anticoruptie pentru un raport MCV bun, ci pentru ca "noi credem in ele si prin asta vrem sa facem societatile noastre mai performante, mai deschise spre progres si calea europeana".

Presedintele bulgar ne lauda

La randul sau, presedintele Bulgariei Rosen Plevneliev, a raspuns la aceeasi intrebare, si anume care este "formula Romaniei pentru a umple inchisorile cu politicieni si de ce nu se intampla acest lucru si in Bulgaria".

"Noi ne bucuram de eficienta si independenta pe care autoritatile romane o demonstreaza, in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei la nivel inalt. Prietenii nostri romani au cu ce sa se laude si aici, Bulgaria, in mod categoric ramane in urma", a declarat acesta.

Presedintele bulgar a mai spus ca, in acelasi timp, "daca se are in vedere sistemul de drept in ansamblu, in Bulgaria, atunci aceasta tara are peste 860 de decizii in instanta, peste 95% dintre acestea sunt confirmate ca decizii a urmatoarei instante si asta inseamna o eficienta si o corectitudine".

"Noi putem si in Bulgaria sa obtinem aceste rezultate, este necesar si un curaj", a continuat Rosen Plevneliev.

