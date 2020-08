Iohannis: In conditiile in care vom avea toate aceste norme in vigoare, votarea poate sa fie sigura

Iohannis a fost intrebat, in conferinta de presa sustinuta miercuri, daca, in contextul scenariului rosu pentru copii, este sigur ca in 27 septembrie sa mearga la vot parintii si bunicii."Nu trebuie sa facem o confuzie intre activitatea scolara si de vot. Activitatea scolara implica foarte multi copii. Activitatea de votare care se desfasoara in aceeleasi spatii e una care trebuie sa respecte normele stabilite de Ministerul Sanatatii, dar e clar ca trebuie stabilite norme. In conditiile in care vom avea toate aceste norme in vigoare, votarea poate sa fie sigura", a afirmat Iohannis.